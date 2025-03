Autostrada gratis, i furbi del telepedaggio hanno i giorni contati: ora tutti passeranno senza pagare | È legge

La svolta del sistema autostradale: da questo momento possono passare gratuitamente tutti gli automobilisti

Le autostrade rappresentano spesso la soluzione più comoda per i tragitti lunghi poichè consentono di raggiungere la propria destinazione in un tempo minore rispetto alle strade urbane.

Le corsie multiple, la mancanza di semafori o il limite di velocità più elevato sono tutti vantaggi che consentono di viaggiare con maggiore serenità.

Si tratta di una soluzione pratica e veloce che consente agli automobilisti di godersi il viaggio senza stress.

Tuttavia, può essere un’alternativa costosa poichè, oltre al costo del carburante, molte autostrade prevedono il pagamento del pedaggio.

Le strategie per risparmiare in autostrada

Viaggiare in autostrada è sicuramente una delle soluzioni più comode e rapide, ma spesso i costi possono essere eccessivamente elevati soprattutto per coloro che si spostano frequentemente. Esistono moltissime strategie per risparmiare senza rinunciare alla praticità di queste infrastrutture.

Una delle soluzioni ottimali consiste nel pianificare il viaggio con anticipo. Esistono moltissime app che consentono di scegliere il percorso più breve, permettono di selezionare l’autostrada che non prevede il pagamento del pedaggio oppure offrono sconti per il Telepass.

Autostrade gratuite per tutti

L’Italia continua ad aumentare il costo dei pedaggi autostradali, ma il resto dell’Europa propone delle soluzioni decisamente più convenienti. Nei paesi membri, infatti, ci sono autostrade con casello, quelle gratuite per alcune tipologie di veicoli e altre totalmente libere. La rete autostradale della Germania, cosiddetta “bundesautobahn“, non prevede pedaggi per auto e moto ed è diventata famosa a livello internazionale per la mancanza di limiti di velocità. Come riporta il sito web “quifinanza.it“, diversi anni fa il governo federale annunciò l’intenzione di inserire il pagamento del pedaggio per gli stranieri in transito. L’idea però venne considerata discriminatoria e non fu mai attuata, ma solo i camion devono pagare una piccola tassa.

Stessa situazione è prevista anche per le autostrade del Belgio, mentre nei Paesi Bassi ed in Danimarca sono a pagamento solo alcuni tratti ed i tunnel. Nel Regno Unito e in Irlanda gran parte delle autostrade sono completamente libere, ma ci sono alcune eccezioni come ad esempio per la Dartford Crossing o M6 Toll. In Norvegia, invece, ci sono alcune tratte che non sono a pagamento. Tuttavia, le strade che portano ad Oslo prevedono dei pedaggi stabiliti in base all’orario di transito e alla tipologia di veicolo. In Finlandia, in Estonia, in Ucraina e a Malta le reti autostradali sono completamente gratuite, senza alcuna eccezione.