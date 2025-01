Avevo pochi minuti a disposizione e il frigo pieno di avanzi: così ho portato a tavola un polpettone ricco e saporito

Hai il frigo pieno di avanzi e non sai cosa preparare per cena? Con questa ricetta farai impazzire tutti gli ospiti

Capita a tutti di aprire il frigorifero e trovare tanti avanzi che rischiano di essere gettati. Tuttavia, invece di sprecarli possono essere usati per realizzare una vera prelibatezza.

In cucina è fondamentale essere creativi e trovare sempre il modo per evitare gli sprechi alimentari.

Una delle ricette che farà letteralmente impazzire tutti gli ospiti è il polpettone al forno, un secondo piatto di carne nutriente e delizioso.

Questa bontà unica dalla superficie gratinata ed il ripieno filante è a dir poco irresistibile ed è una prelibatezza che piace proprio a tutti.

Gli ingredienti per preparare il polpettone

Il polpettone al forno è un secondo piatto di carne molto semplice da realizzare e che può essere condito a piacere con gli ingredienti disponibili nel frigorifero. In questo modo si eviteranno gli sprechi alimentari trasformando il polpettone in una ricetta svuota frigo.

Per realizzare questa gustosa ricetta è necessario procurarsi 600 gr di carne di manzo macinata, 3 uova, latte, grana padano, pangrattato e della scamorza affumicata per il condimento. Il polpettone al forno può essere servito con un contorno di patate al forno o purè di patate.

Il procedimento per la preparazione del polpettone al forno

Preparare il polpettone al forno è semplicissimo e basteranno solo dieci minuti per realizzare una vera prelibatezza. Il primo passaggio consiste nel realizzare l’impasto: in una ciotola versate la carne di manzo macinata, le uova, sei cucchiai di grana, circa 3 bicchieri di latte, due cucchiai di pangrattato, un pizzico di noce moscata e sale. Gli ingredienti devono essere mescolati con cura e in base alla sua consistenza, si può aggiungere man mano il latte o il pangrattato.

Una volta ottenuto un impasto omogeneo e morbido, deve essere disteso sulla carta da forno. Dopo aver schiacciato leggermente l’impasto nella parte centrale, si può posizionare la scamorza affumicata tagliata a cubetti grandi. In alternativa, si può optare per altri condimenti a piacere presenti nel frigorifero. L’impasto deve essere ricomposto donandogli una forma tondeggiante e sigillato all’interno della carta da forno.

Il polpettone va riposto in frigo per circa 20 minuti e nel frattempo, si può procedere a riscaldare il forno a 180°. Trascorso il tempo necessario in frigorifero, il polpettone deve essere ricoperto da un altro foglio di carta da forno. Riponetelo in teglia e cuocete in forno per circa 30 minuti. Eliminate il primo strato di carta da forno per concludere la cottura del vostro polpettone. Trascorsi 10 minuti si può eliminare anche il secondo strato ed, infine, fate rosolare per circa 15 minuti in modo da donargli la giusta croccantezza.