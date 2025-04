Bonus nutrizionista, tutti in forma smagliante per la prova costume | Consulenze quasi gratis se compili il modulo

Da oggi, non avrai più scuse: puoi rimetterti in forma senza spendere una cifra spropositata, grazie al bonus nutrizionista.

L’estate è alle porte e tu senti la prova costume diventare sempre più opprimente? Da oggi, non dovrai preoccuparti più, perché rimetterti in forma sarà un gioco da ragazzi.

Non dovrai più diventare vittima di quelle diete restrittive e poco efficienti, che promettono miracoli ma non fanno altro che compromettere l’efficienza del metabolismo.

Per far sì che i tuoi progressi siano duraturi, dovrai affidarti a un nutrizionista e, ora, con il nuovo bonus, questo servizio è alla portata di tutti. Scopriamone di più insieme.

L’importanza della figura del nutrizionista

Rivolgersi a un nutrizionista è molto più importante di quello che credi. Per perdere i chili di troppo e riscoprire la forma fisica perfetta occorre costanza e determinazione, ma anche un giusto supporto. Essere aiutato da una figura specifica, che sa come funziona il tuo corpo e sa trovare la formula adatta a te, non è scontato. Se non vuoi rischiare di fare un buco nell’acqua, quindi, smettila di affidarti a diete fai da te, a programmi che leggi su Internet e che non sono adeguati per tutte le persone.

Ognuno di noi ha un proprio fabbisogno energetico, una propria costituzione e un proprio stile di vita. Il piano alimentare, dunque, deve tenere conto di tutti questi fattori e non può essere uguale per tutti. Il nutrizionista, così, ti aiuterà a trovare il tuo equilibrio, creando un regime alimentare che rispetta tutte le tue esigenze. Il dimagrimento che promuove questo professionista, inoltre, è sano e duraturo. Nel tempo, potrai mantenere i risultati del tuo percorso e gli sforzi fatti non saranno vani. Purtroppo, però, questo è un servizio a pagamento, che non tutti possono permettersi. Grazie alla nuova iniziativa, però, il costo della visita si ridurrà notevolmente. Ecco di cosa si tratta.

Il taglio sulle spese per il nutrizionista

Se hai sempre desiderato essere seguito da una persona esperta e professionale nel suo settore, questo è il momento giusto. Da oggi, le spese per il nutrizionista sono detraibili dall’Irpef, anche senza la necessità della prescrizione medica. Si tratta, infatti, di spese che rientrano tra gli oneri sanitari e che possono essere inseriti nel modello 730.

Ovviamente, il pagamento dovrà essere tracciabile, quindi effettuato tramite bonifico bancario o postale. Basterà essere in possesso della ricevuta fiscale che è stata rilasciata dal professionista stesso, per accedere alla detrazione. Con pochi e semplici mosse, potrai avere un rimborso sulla tua visita dal nutrizionista e dimagrire senza spendere un occhio della testa.