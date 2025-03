Butta un occhio al tuo piede, da questi segnali capisci se hai esagerato con gli zuccheri | È come un esame del sangue

I sintomi principali partono sempre dal tuo corpo: controlla attentamente i piedi se hai esagerato con gli zuccheri

Il corpo è lo specchio della nostra salute ed è fondamentale imparare ad ascoltarlo per riconoscere i segnali che ci trasmette.

Può capitare che dietro un sintomo corporeo, si nasconda un malessere emotivo che necessita di essere approfondito.

Tante altre volte, però, un semplice formicolio o un tremore possono nascondere patologie più gravi e che non devono mai essere sottovalutate.

Il corpo dell’essere umano è una macchina perfetta e per tale ragione, è opportuno trattarlo con cura ed imparare a cogliere i segnali.

L’importanza della prevenzione

Imparare ad interpretare correttamente i segnali che il corpo trasmette può addirittura salvare la vita. Com’è riportato dal sito web “lifegate.it“, l’autovalutazione è una capacità che può fare la differenza e che consente di comprendere la presenza di problemi anche più gravi.

“Il punto di partenza è fissare bene in mente il concetto scontato, ma fondamentale, che un identico sintomo può essere l’espressione sia di malattie banali sia importanti”, sono le parole del cardiologo Bruno Trimarco, past president della Siprec, Società italiana per la prevenzione cardiovascolare.

Hai esagerato con gli zuccheri? Il corpo manda questi segnali

Sono tante le patologie che possono essere scoperte imparando a conoscere i segnali che invia il corpo, ma una delle più comuni è il Diabete di tipo 2 che può portare a sviluppare la neuropatia diabetica. In questi casi è fondamentale saper gestire i livelli di glicemia nel sangue e spesso questa patologia presenta dei sintomi ben precisi. La sudorazione eccessiva non correlata alle condizioni metereologiche è uno dei primi campanelli d’allarme trasmessi dal corpo. Secondo l’Università del Michigan, l’ipoglicemia si può manifestare anche mediante manifestazioni psichiche come l’irritabilità e l’ansia.

In pochi sanno che anche i piedi possono fornire informazioni importanti sul proprio stato di salute. Cogliendo dei piccoli segnali corporei è possibile riconoscere in tempo la presenza del diabete. In caso di ipoglicemia, ovvero quando i livelli di glucosio scendono sotto la soglia di 70mg/dl, possono presentarsi una serie di sintomi fisici ed uno dei più comuni è la sensazione di formicolio o tremore ai piedi. Provare queste sensazioni subito dopo i pasti, come riporta il sito web “boreddaddy.com“, può indicare anche la presenza della sindrome postprandiale idiopatica (IPS). Si tratta di una condizione che imita i sintomi dell’ipoglicemia e che si verifica dopo un’assunzione eccessiva di zuccheri.