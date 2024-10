Cachi, se sei a dieta e li mangi in questo modo non ingrassi ma perdi subito peso: nessuno te lo dice mai

Il cachi è tra gli alimenti più sottovalutati, specialmente in riferimento ai regimi alimentari: ecco con quali accortezze consumarlo.

Nonostante la consapevolezza alimentare sembri essere sempre più al centro di alcune discussioni, alcuni falsi miti e certe credenze inesatte viaggiano ancora su tante frequenze, spesso influenzando le scelte dei consumatori a tavola.

Uno tra gli alimenti più incompresi della stagione è proprio il cachi, un dolcissimo frutto le cui proprietà nutrienti, però, vengono troppo spesso ignorate, visto che ne viene esaltata la quantità di zucchero presente che potrebbe portare a prendere peso.

Questo allarma tutti, specie quanti sono alla ricerca di un regime alimentare che garantisca una perdita di peso più o meno subitanea. Sfortunatamente la tendenza ad adottare diete fai-da-te, l’ossessione per la forma fisica e la generale ignoranza vanno a minare non poco la possibilità di adottare una dieta varia ed equilibrata.

Gli zuccheri, infatti, a meno che non vi siano patologie che ne proibiscano l’assunzione, non sono certo da eliminare del tutto dalla propria alimentazione, anche se si intende perdere peso. Tutti i nutrienti sono consigliati, specialmente, poi, quando si tratta di zuccheri presenti nella frutta e non in alimenti artificiali come merendine o altri generi alimentari lavorati e confezionati.

Gli effetti dei cachi sul nostro organismo

La prima regola per il cambio di stile di vita è rivolgersi a una persona che possa guidarci. Cambiamenti radicali nello stile di vita e nell’alimentazione, infatti, devono essere seguiti da chi ha studiato proprio per questo ed è in grado, ad esempio, di cucire sul paziente, in base a tanti fattori, la giusta alimentazione.

I cachi, ad esempio, hanno una serie di vantaggi da non trascurare: sono ricchi di nutrienti quali vitamine e minerali, in particolare vitamina A, vitamina C e potassio. Inoltre conferiscono al corpo le fibre, oltre ad antiossidanti che contribuiscono alla protezione delle cellule. Ma

Come mangiare i cachi per perdere peso

Come sempre quando si parla praticamente di quasi qualunque alimento, questo deve essere necessariamente integrato in una dieta equilibrata nelle giuste quantità. Questa strategia va utilizzata anche con il cachi, il cui consumo eccessivo può portare a una esagerata assunzione di zuccheri.

Secondo quindi alcuni esperti in materia, per poter mangiare i cachi senza temere per la tenuta della propria linea bisogna prestare attenzione alle porzioni. Guardando ai numeri, si consiglia una porzione di cachi (circa 100 grammi): questa fornisce circa 81 calorie, dunque può costituire un’ottima merenda o integrare la colazione. in ogni caso è sempre consigliato chiedere ad un nutrizionista.