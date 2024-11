Ciambelline fritte, da quando le preparo così sono morbidissime: il trucchetto che conoscono solo i migliori pasticceri

La ricetta ufficiale per preparare delle ciambelline fritte morbide e super gustose: bastano piccoli dettagli per fare la differenza

Non c’è nulla di meglio che gustarsi un saporito dolcetto preparato in casa e realizzato con ingredienti semplici e genuini.

Le ciambelline fritte sono un dolce apprezzato proprio da tutti e prepararlo in casa è estremamente semplice. Basta seguire solo qualche piccolo trucchetto consigliato dai professionisti esperti del settore.

Il risultato sarà a dir poco straordinario e vi sembrerà di gustare le sofficissime ciambelline zuccherate vendute in ogni bar.

Le potrete aromatizzare con le spezie che più preferite come la vaniglia, la scorza di limone o la cannella per donare un sapore più intenso.

Le ciambelline sofficissime e gustose

Le ciambelline fritte con lo zucchero sono il dolcetto ideale per una merenda gustosa e ricca. Prepararle è davvero semplicissimo e basterà seguire alcuni piccoli trucchetti per renderle soffici senza l’utilizzo delle patate per l’impasto.

Ci vorranno solo 20 minuti per la preparazione e circa 7 minuti per la cottura. Prima di svelarvi la ricetta segreta, sarà opportuno procurarsi gli ingredienti fondamentali. Vi serviranno 500 g di farina 00, due uova, 200 ml di latte, 80 g di zucchero e 70 di burro, 7 g di lievito di birra, olio di semi e zucchero semolato per la copertura.

La ricetta ufficiale delle ciambelline fritte

La preparazione delle ciambelline fritte è estremamente semplice e basteranno solo 20 minuti per realizzare delle vere e proprie prelibatezze. Come riporta “giallozafferano.it“, il primo passaggio consiste nel preparare la base: in una ciotola bisognerà versare il latte tiepido, il lievito e lo zucchero. Dopo aver amalgamato gli ingredienti per bene, il composto dovrà riposare nel forno spento per circa 30 minuti. Nel frattempo si può procedere ad impastare la farina setacciata, le uova e gli aromi che più si preferiscono. In seguito si può aggiungere il composto lasciato precedentemente a riposare.

Dopo aver aggiunto il burro, bisogna lasciare riposare in forno spento per circa 3 ore. Una volta che il composto ha raddoppiato il proprio volume, si può procedere a tagliare piccoli pezzetti dall’impasto della grandezza di circa 50 grammi e a formare dei buchi al centro in modo da ottenere le classiche ciambelle. Queste dovranno poi lievitare per circa 1 ora coperte dalla pellicola trasparente. Trascorso il tempo necessario, si può iniziare la frittura delle ciambelle che dovranno essere costantemente girate. Infine, dopo il passaggio in olio bollente, le ciambelle potranno essere passate nello zucchero per ottenere una merenda super gustosa come quella del bar.