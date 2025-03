Colloquio di lavoro: “Ecco 5 arance, come le divide in modo equo tra noi 6?” | Tutti segati sul test della frutta

Le domande ambigue dei selezionatori possono provocare molta confusione: non farti cogliere impreparato su questo argomento

Affrontare un colloquio di lavoro può essere un’esperienza a dir poco stressante, ma è fondamentale prepararsi accuratamente prima di incontrare i recruiter.

Conoscere a fondo i valori della società, la mission o la posizione per cui ci si candida è essenziale per dimostrare interesse nei confronti della realtà aziendale.

Durante un colloquio di selezione, i recruiter indagano sulle cosiddette “hard skills”. Si tratta delle competenze tecniche necessarie per ricoprire un determinato ruolo.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, queste qualità tecniche e l’esperienza accumulata sul campo possono non essere sufficienti.

Le soft skills sono indispensabili

Le competenze tecniche e l’esperienza dei candidati non solo gli unici fattori che determinano il successo di un colloquio di lavoro. I recruiter, infatti, valutano anche le competenze interpersonali che sono indispensabili per vivere in un ambiente lavorativo sereno.

L’empatia, la disponibilità, la gentilezza ed il rispetto sono soft skills indispensabili per far parte di un team efficace e di successo. Queste qualità relazionali vengono valutate attraverso delle domande che apparentemente possono sembrare banali, ma che dicono molto sulla personalità dei candidati.

Il test dei recruiter durante il colloquio di lavoro

Il successo di un colloquio di lavoro spesso è dovuto proprio alle competenze interpersonali che i candidati dimostrano di possedere. Spesso i selezionatori indagano su queste qualità attraverso quesiti che apparentemente possono sembrare banali. In particolare, sul sito web di Soha e sul quotidiano thailandese Sanook, è stata riportata una domanda bizzarra posta durante un’intervista: “Come puoi dividere 5 arance equamente tra 6 persone?“, ha riportato il sito web “lavanguardia.com“. Il quesito non convenzionale ha suscitato subito delle perplessità, ma lo scopo principale era quello di testare la creatività, il problem solving e la generosità dei candidati.

Sono state fornite 3 risposte differenti. Il primo candidato, il più pragmatico, consigliava di acquistare più frutta in modo da accontentare tutti. Il più creativo, invece, valutava l’ipotesi di spremere le arance e dividere il succo in 6 porzioni. Il terzo candidato, il più generoso, decise di sbucciare le 5 arance e di lasciare che ognuno ne prendesse una parte in base alle proprie esigenze. E’ bene specificare che non esiste una risposta corretta, ma che il recruiter sceglie in base alla risposta che più si avvicina ai valori dell’azienda. In questo caso, è stato selezionato il candidato generoso poichè è stato apprezzato il suo senso di correttezza e lealtà.