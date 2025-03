Contaminata con le feci: la tecnologia che hai in mano tutto il giorno è peggio di un wc pubblico | Maneggi cacca e non lo sai

Lo dicono gli scienziati, è uno degli oggetti più sporchi di sempre e lo teniamo anche a tavola: salute a rischio.

L’attenzione per la nostra salute e quella altrui è schizzata alle stelle nel periodo della pandemia da Covid-19, nel corso della quale siamo stati costretti a modificare molte abitudini.

Stringersi la mano, andare alle feste, organizzare cene…la socialità è stata profondamente intaccata da quanto accaduto.

Tra i pochi lati positivi ve ne è uno che riguarda le abitudini salutari: molti hanno mantenuto gesti virtuosi appresi nel corso della pandemia.

Nonostante questo, invece, sono ancora tanti i punti di buio che cittadini comuni presentano rispetto alla questione della prevenzione. Oggi il tema si sposta dal contagio tra persone a quello tra superfici: ecco cosa sta accadendo a questo oggetto.

Una rivelazione shock da parte del mondo scientifico: se non ci avevi pensato, ci farai caso d’ora in poi

Sono numerosi gli oggetti che ci circondano nella quotidianità e che utilizziamo. Tutti sanno, ad esempio, che è bene lavare le mani, ad esempio, dopo essere stati in autobus o in metropolitana, oppure dopo essere andati in bagno.

Altri gesti, invece, vengono ancora largamente sottovalutati dal punto di vista della contaminazione. Al centro delle ultime ricerche, infatti, c’è quello che è diventato probabilmente l’oggetto più usato nel corso della giornata. Stiamo parlando dello smartphone e dei rischi che lo riguardano per la nostra salute fisica.

Dall’igiene personale alla pulizia della casa: ma c’è un oggetto che viene sempre dimenticato…

Anche la persona più pulita di sempre può dimenticare di occuparsi dell’igienizzazione di un oggetto. Accade spesso che, tale oggetto, sia proprio lo smartphone. Forse perché è da pochi anni che si è ritrovato nella nostra quotidianità, o forse perché non pensiamo a una costante igiene di oggetti che portiamo sempre con noi, lo smartphone difficilmente viene pulito.

Ciò che bisognerebbe evitare è di portare lo smartphone in bagno, cosa che, però, la maggioranza delle persone sembra aver trasformato in una abitudine. Sfortunatamente, i batteri, in bagno, non si diffondono solamente nel water, ma anche nelle superfici: ecco che poggiando lo smartphone, questi possono contaminarlo. Di conseguenza, quando lo riprendiamo, rischiamo anche noi di essere contaminati e ammalarci, visto che utilizziamo le mani anche sovrappensiero – potandole, ad esempio, alla bocca. Non tutti, comunque, riescono a evitare questa abitudine: in alternativa, è possibile premurarsi di igienizzare sempre lo smartphone dopo averlo utilizzato in bagno.