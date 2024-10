Così dure da non poterle mangiare: questo errore rovina le castagne | Basta davvero poco per aggirare il problema

Con questo metodo di cottura le castagne diventeranno tenere e saporite: basta poco per mangiarle con gusto

Ottobre sta per giungere al termine ma le castagne continuano ad essere le principali protagoniste delle tavole di migliaia di italiani.

Si tratta di un prodotto che piace proprio a tutti ed è l’ideale per una cena con i propri cari accompagnata da dell’ottimo vino di produzione locale.

Apparentemente questo frutto autunnale è semplicissimo da preparare ma esistono moltissimi trucchetti che le rendono ancor più gustose e prelibate.

Talvolta però possono risultare dure da mangiare e questo inconveniente non fa altro che rovinare un prodotto così genuino e buono.

Un errore che rovina le castagne

Le castagne rappresentano un prodotto versatile con cui si possono realizzare moltissime ricette prelibate. Talvolta vengono cucinate in modo errato e la consistenza dura le rende addirittura immangiabili. Esiste un trucchetto per renderle estremamente morbide con una polpa succosa e tenera.

Le castagne cucinate con la giusta procedura sono in grado di conquistare anche il palato più esigente. Il procedimento è semplicissimo, richiede poco impegno e basterà seguire poche regole per ottenere un risultato straordinario. Vediamo nel dettaglio come procedere per ottenere delle castagne indimenticabili.

La procedura di preparazione delle castagne

Preparare le castagne nel modo corretto non è scontato, ma basta seguire pochi passaggi per ottenere una bontà unica nel suo genere. Il primo passaggio fondamentale consiste nell’immergere le castagne in una bacinella di acqua fredda e lasciarle in ammollo per minimo due ore. In questo modo il frutto si idraterà a sufficienza e durante la cottura non si seccheranno. Grazie a questo passaggio essenziale, risulterà anche più semplice pulirle evitando la frustrazione dovuta alla sua buccia.

In secondo luogo, le castagne devono essere incise. In molti si chiedono il perchè di questa attività, ma è necessaria per evitare che esplodano durante la cottura e per donare loro una cottura uniforme. Alcune persone incidono una croce sulla buccia, ma basta anche un semplice taglio.

Anche il metodo di cottura è determinante per delle castagne succulente. Si possono cuocere in forno a 180°C per circa 25-30 minuti oppure possono essere bollite in acqua salata per circa 30-40 minuti. Una volta cotte, però, c’è un passaggio segreto che donerà la morbidezza alle castagne. Bisognerà lasciarle riposare sotto un panno umido per circa dieci minuti in modo da trattenere l’umidità e donare una consistenza irresistibile.