Fari ingialliti, con questo trucco fai da te risparmi 100€ dal meccanico | Apri gli armadietti di casa, trovi tutto lì

Se i fari della tua auto sono diventati gialli, puoi utilizzare questo semplice rimedio: torneranno come nuovi

Prendersi cura della propria automobile è fondamentale non solo per una questione estetica, ma soprattutto per garantire la sicurezza per se stessi e per gli altri.

L’auto, infatti, deve essere sottoposta costantemente a dei controlli approfonditi della carrozzeria, del motore e di tutte le sue componenti.

Sia gli interni che gli esterni dell’automobile sono ugualmente importanti e aiutano a conservare il valore anche a lungo termine.

Tuttavia, non serve spendere una fortuna per prendersi cura della propria automobile, ma basta adottare alcune piccole strategie per ottenere risultati straordinari.

I fari dell’auto si ingialliscono con il tempo

Con il passare del tempo, è piuttosto comune che alcuni parti dell’auto tendano a consumarsi o a deteriorarsi. La carrozzeria, ma anche gli pneumatici o i fari possono danneggiarsi a causa di diversi fattori ed è necessario adottare delle strategie per mantenere l’auto in buono stato.

I fari tendono ad ingiallirsi con il passare degli anni e questo non rappresenta solo un problema estetico, ma può essere determinante anche per la sicurezza di se stessi e degli altri. Esistono diversi metodi per pulire i fari e farli tornare come nuovi adottando semplici rimedi fai da te.

Fari dell’auto, con questo rimedio tornano come nuovi

I fari sono la parte dell’automobile più soggetti ad usura con il passare del tempo, ma esistono moltissimi rimedi che consentono di farli tornare a splendere. Uno dei metodi più diffusi consiste nell’uso del dentifricio, un’ottima soluzione naturale nota per le sue proprietà detergenti. Tuttavia, l’esposizione alla luce solare, gli eventi atmosferici e l’accumulo di sporcizia possono contribuire ad opacizzare le ottiche dei fari. Rivolgersi a dei professionisti non è sempre la soluzione migliore poichè la spesa potrebbe essere più alta del previsto. Piuttosto si può adottare un rimedio fai da te rapido, economico ed efficace.

Come riporta il sito web “lavanguardia.com“, la prima cosa da fare è pulire accuratamente la superficie dei fari con una semplice soluzione di acqua e detergente. Una volta che sono stati rimossi i residui di sporcizia, è importante isolare le parti circostanti con del nastro isolante in modo da non rovinare la carrozzeria. A questo punto, per rimuovere il grasso o l’accumulo di sporcizia basterà utilizzare un ingrediente naturale e a basso costo: ovvero l’aceto. Basterà scaldare un po’ di aceto e una volta raffreddato, si potrà passare con un panno direttamente sui fari. Dopo aver lasciato agire per qualche minuto, sciacqua con acqua e detergente ed asciuga il tutto con un panno morbido. Se i fari risultano ancora leggermente sporchi, si possono aggiungere due cucchiaini di bicarbonato di sodio alla soluzione di aceto.