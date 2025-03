Google, recupera spazio gratis con questo pulsante senza cancellare nulla: ora ho un archivio infinito

Non tutti lo sanno, basta un solo pulsante per approfittare di uno spazio gratuito su Google, è un archivio immenso.

Google non è un semplice motore di ricerca. Sempre di più i lavoratori, gli studenti, insomma, chiunque, tendono a utilizzare la vasta gamma di strumenti messi a disposizione da Google.

Basti pensare a Google workspace, che permette di sfruttare gratuitamente numerosi strumenti.

Da Google Drive a Fogli e Moduli, sono tantissimi ad affidarsi a questo sistema.

Uno dei possibili problemi che si può riscontrare rispetto a uno dei prodotti Google è il limite che questo pone rispetto allo spazio di archiviazione: si tratta di un’app che tutti (o quasi) usano.

App Google, ecco come sfruttarla al meglio senza sborsare un euro

Stiamo parlando di una applicazione di Google presente di default in genere sui dispositivi Android. L’app in questione è Google foto, che la maggioranza degli utenti attiva così da poter trasferire e conservare facilmente le proprie foto anche nel passaggio da un telefono a un altro. Un tempo, Google foto offriva uno spazio illimitato per archiviare le fotografie. Oggi non è più così: nel tempo il colosso della tecnologia ha scelto di limitare lo spazio a 15 gigabyte.

Si tratta di uno spazio comunque piuttosto capiente, che un tempo conteneva tranquillamente tutte le foto possibili, garantendo un’operazione di archiviazione per diverso tempo. Il problema, però, è sorto quando gli smartphone hanno iniziato a presentare tecnologie che permettevano di catturare foto in alta qualità, che, dunque, iniziavano a richiedere maggiore spazio. Uno youtuber ha svelato un trucchetto per ottenere maggiore spazio di archiviazione che va oltre i 15 GB.

Niente più restrizioni sullo spazio in archivio: prova il trucchetto dello youtuber

Lo youtuber spiega come fare per ottenere uno spazio illimitato. Questi, offre a chi guarda il video un link da incollare nella barra degli URL dopo aver effettuato l’accesso a Google. Secondo il content creator, una volta aver raggiunto la suddetta pagina web, basterà cliccare su “Salvataggio spazio di archiviazione” per accedere alle impostazioni riguardanti l’archivio di Google. A questo punto basta impostare una qualità leggermente inferiore per il salvataggio dei media.

Successivamente è necessario cliccare su “Gestisci archiviazione”, il che aprirà un nuovo menù. A quel punto bisogna cliccare su “Recupera spazio – converti foto e video in una qualità che consente di risparmiare spazio di archiviazione”. Infine, cliccare su “Ulteriori informazioni”, e la piattaforma ti informerà sulle conseguenze dell’esecuzione della compressione. Il problema consiste nel fatto che la riconversione, a quel punto, non è possibile: il processo di ridimensionamento dovuto alla perdita del massimo della qualità non è reversibile.