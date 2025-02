Hummus, con l’aggiunta dell’ingrediente segreto lo fai in casa spendendo due spicci | Ho ammutolito i miei ospiti

Scopri come fare l’hummus più buono che tu abbia mai mangiato, direttamente a casa: questo è l’ingrediente che dà il tocco in più.

Non c’è niente di meglio, per alleggerire le giornate invernali e uggiose, se non quello di mettersi ai fornelli e creare un ottimo piatto, per te e per chi ami.

Nei mesi più freddi dell’anno, ad avere la meglio sono le zuppe e i pasti caldi, che coccolano il nostro corpo e ci saziano. Inoltre, se a dominare sono le verdure o i legumi, questi piatti sono anche ricchi di nutrienti e sono, quindi, un toccasana contro i malanni di stagione.

Tra le tante ricette e le decine di prelibatezze che hai portato in tavola, fino ad ora, sicuramente c’è anche l’hummus di ceci. Amato da grandi e bambini, questo piatto è un concentrato di fibre, ferro, magnesio e proteine vegetali.

Per poterlo preparare a casa, però, hai bisogno di conoscere qual è l’ingrediente segreto che lo renderà ancora più squisito. Scopriamolo insieme.

Un piatto delizioso e nutriente

Con l’hummus, anche i più piccoli ameranno mangiare i ceci. Questo alimento, infatti, ha dei grandi benefici e chiunque dovrebbe integrarlo nella propria alimentazione. Con la ricetta che stiamo per suggerirti, andrai a creare un piatto dal tocco esotico, con pochi spicci. I tuoi ospiti rimarranno a bocca aperta già dal primo assaggio e non potranno più farne a meno.

Alle volte, in cucina, occorre sperimentare, provare diversi accostamenti e quello che ti proporremo sarà infallibile. Non avrai mai mangiato un hummus cremoso e saporito come questo. È perfetto per essere mangiato assieme a qualche fetta di pane tostato, ma anche per essere accompagnato a del riso. L’hummus, infatti, è un piatto completo, un pasto confortante e nutriente, ideale sia per il pranzo che per la cena. Per prepararlo nel migliore dei modi, però, utilizza anche questo ingrediente.

L’ingrediente salva hummus

Creare l’hummus perfetto, che farà ammutolire tutti i tuoi ospiti e che farà venire l’acquolina in bocca al solo pensiero, non significa solo frullare i ceci e condirli con qualche spezia a piacere. Occorre amore e passione, ma soprattutto occorre conoscere qual è l’ingrediente che fa la differenza. Si tratta del latte di cocco. Questo prodotto riuscirà a dare, al piatto, un tocco in più. Grazie, poi, all’aggiunta di curry, curcuma e cumino, ogni boccone ti trasporterà in Oriente, dove queste spezie sono le protagoniste di ogni piatto.

Il latte di cocco renderà l’hummus più cremoso e lo differenzierà da quelli che trovi già pronti, sugli scaffali dei supermercati. Dopo aver provato questa combo, non tornerai più indietro. Il tuo piatto riscuoterà un successo tale che ti toccherà cucinarlo spesso, per accontentare tutti.