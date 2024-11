Il cattivo odore rovina le tue lenzuola: ti basta un cucchiaio per salvarle | Anche l’umidità non sarà più un problema

Da oggi le tue lenzuola profumeranno sempre di pulito: contrasto il cattivo odore con un semplice prodotto.

Ottenere un bucato pulito e profumato non dipende solamente dalla fase del lavaggio, ma anche da quella dell’asciugatura. Difatti, potrebbe capitare che l’umidità e la pioggia possano rovinare l’odore dei tuoi indumenti o della tua biancheria per la casa, sprigionando una puzza difficile da mandare via.

Chissà quante volte ti sarà capitato di stendere le lenzuola e di raccoglierle con un odore tutt’altro che gradevole. In questi casi, la soluzione da mettere in atto è solo una e riguarda un prodotto specifico, in grado di salvare il tuo bucato.

Scopriamo insieme di cosa si tratta e, soprattutto, come dovrebbe essere utilizzato questo ingrediente per far sì che agisca alla perfezione. Grazie a questo trucchetto, la pioggia e l’umidità non saranno più tue nemiche perché le lenzuola asciugheranno rimanendo profumate.

La ricetta della felicità

Ora che l’estate è giunta a termine, dovremo fare i conti con il brutto tempo e con il bucato che fa sempre più fatica ad asciugarsi. Seguendo il nostro suggerimento, però, eviterai di farlo rovinare dal cattivo odore. Ti basterà aggiungere un cucchiaio di un prodotto facilmente reperibile ed economico, insieme al sapone di Marsiglia, nella vaschetta del detersivo.

Si tratta di un prodotto noto per diverse proprietà, tra cui quella di eliminare il tanfo. Stiamo parlando del bicarbonato di sodio, utilizzato anche in cucina e per le faccende domestiche. Se, però, vuoi rendere le tue lenzuola ancora più profumate, ti consigliamo di aggiungere 10 gocce di un olio essenziale. Tuttavia, ci sono anche altri modi per utilizzare il bicarbonato, unito ad altri ingredienti non pericolosi per la salute ed economici.

Donna alle prese con la lavatrice e con il bucato profumato (Canva) -Ilcorrierino.com

Un trucchetto da maestri

Se vuoi un risultato da vero pro aggiungi una tazza di aceto al lavaggio, prima del bicarbonato. Dopo un iniziale ciclo di lavaggio, aggiungi quest’ultimo e avvia il secondo ciclo. Se non vuoi utilizzare l’aceto per i tuoi capi, puoi ripiegare sull’acido citrico, che avrà lo stesso effetto e darà lo stesso risultato.

Come ultimo suggerimento, ti consigliamo di non avviare un lavaggio normale, ma di impostare la modalità centrifuga. Questa assorbirà l’acqua in eccesso, facendo in modo che il processo di asciugatura sia più rapido e impedendo, dunque, all’umidità di intrufolarsi tra le fibre dei tessuti. A fine lavaggio, scuoti bene le lenzuola e stendile all’aria aperta, se possibile.