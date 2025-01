In cucina vedi svolazzare questi insetti? Ti svelo come mandarli via: bastano poche gocce di questo ingrediente

Tanti moscerini, nessun valzer: trova il tuo ritmo senza di loro in cucina grazie a questo rimedio facile e rapido.

Piccoli insettini fastidiosi che possono diventare un vero flagello quando sono presenti in grande quantità. Specialmente quando questo accade in cucina, la situazione può precipitare ed essere anche particolarmente grave, visto che la cucina è un ambiente che più di altri ha necessità di essere totalmente sanificato e non contenere esseri ad essa estranei.

I moscerini sono insetti specifici, seppure spesso, dal punto di vista della lingua, questo termine va a indicare insetti molto piccoli, anche se di altre specie.

Un insetto entrato anche a far parte di un certo registro linguistico come insulto colorito, il moscerino ha avuto il suo apice di gloria grazie allo Zecchino D’Oro.

Quest’ultimo, infatti, è il protagonista del celebre brano “Il Valzer del Moscerino”, interpretato da una piccolissima Cristina D’Avena. Nonostante i tanti riferimenti nella cultura pop, come accennato, questi piccoli insetti sono deleteri quando si concentrano negli ambienti casalinghi. Ecco come liberarsene in un gesto.

Addio moscerini, la cucina finalmente è sgombra dai piccoli insetti grazie a un solo ingrediente

A differenza di insetti come le formiche, per le quali ci sono delle piccole trappole in vendita, e di insetti più grandi che possono essere uccisi uno a uno o con metodi chimici, i moscerini non possono essere certo mandati via con il medesimo trattamento. Pensare di ucciderne uno per uno è decisamente una pessima idea, visto che si tratta di insetti minuscoli e volanti.

Per assicurarsi che la cucina o altri ambienti non vengano invasi dai moscerini, è bene mettere in atto una serie di tecniche di pulizia e manutenzione, che insieme, vanno a creare una ottima strategia di prevenzione relativa all’accumularsi di questi insetti. Tra le tecniche consigliate c’è quella di porre attenzione alla presenza di acqua stagnante nei vasi di piante da interno, pulire in modo accurato e con una certa costanza le tubature, liberarsi dell’immondizia ogni sera e lavare il cestino della spazzatura. Ecco cosa fare se però i moscerini ci hanno già invasi.

I moscerini hanno conquistato la vostra cucina? Bastano poche gocce per farli ripiegare

Se volete evitare di mettere in atto piani con esche per attirare tutti i moscerini e poi eliminarli, c’è un metodo ben più efficace. Questo richiede unicamente l’utilizzo di alcuni tipi di olii essenziali.

Basta munirsi di olii essenziali che siano all’eucalipto, geranio o citronella, versate qualche goccia in un profumatore per ambienti e il gioco è fatto. In questo modo i moscerini non vi disturberanno più.