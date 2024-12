In inverno è sempre difficile avviare la macchina: non commettere più questo errore | Rischi di doverla cambiare subito

In pochi sanno cosa accade quando si avvia il motore dell’automobile in inverno: questo errore può costarti caro

Chi possiede un’automobile sa bene che è fondamentale averne cura per garantire la sicurezza per se stessi e per i passeggeri.

L’estetica, la pulizia e l’igiene degli interni sono essenziali per aumentare l’efficienza dell’auto, ma non si può trascurare la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Controllare i freni, l’olio, il corretto funzionamento del motore o della batteria sono aspetti essenziali che non devono essere sottovalutati.

Quando si parla di sicurezza stradale, anche il più piccolo errore può trasformarsi in un grande pericolo.

Avviare l’automobile in inverno

Avere cura della propria auto è essenziale non solo per la sicurezza, ma anche per preservare le funzionalità del veicolo. Soprattutto nei mesi invernali è particolarmente importante adottare piccoli accorgimenti soprattutto al momento dell’avviamento del motore per evitare danni permanenti.

Quando si avvia il motore si affrontano una serie di sfide come ad esempio l’olio che è più denso o il carburante che, a causa del freddo eccessivo, potrebbe avere difficoltà ad evaporare correttamente. In questa fase, esiste un errore molto comune che può danneggiare la vostra automobile.

L’errore da non commettere con la propria auto

Durante i mesi più freddi dell’anno, moltissime persone commettono un errore che potrebbe compromettere la funzionalità della propria automobile. Uno dei comportamenti controproducenti consiste nel far riscaldare il motore al minimo prima di partire. Questa pratica era efficace per i veicoli del passato che erano dotati di propulsori meno efficienti. Oggi, invece, si tratta di un’abitudine inutile e dannosa sia per l’ambiente che per la propria auto.

In primo luogo, velocizza l’usura del veicolo ed i consumi sono decisamente più elevati poichè il carburante brucia senza produrre lavoro. Per ridurre l’usura del motore a freddo, come prima cosa è necessario assicurarsi del buono stato della batteria e che abbia una carica sufficiente per fornire corrente al motore. Come riporta il sito web “virgilio.it“, per evitare che le basse temperature influenzino negativamente l’avviamento del motore è necessario che l’auto sia dotata di un antigelo di qualità.

Questo liquido nel radiatore consente di proteggere il motore sia dal congelamento che dalla corrosione. Un altro consiglio consiste nel parcheggiare l’automobile, quando possibile, in luoghi riparati dal vento e dalle intemperie come ad esempio un garage o un box. Infine, anche il livello dell’olio nel motore è essenziale per garantire la corretta lubrificazione delle parti meccaniche.