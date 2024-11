Ketchup scaduto, non buttarlo via ma riutilizzalo così: può far tornare come nuovi questi pezzi pregiati che hai in casa

Non partecipare anche tu allo spreco di risorse utili: se hai del ketchup scaduto in casa puoi farne questo uso.

Una salsa amata da tantissimi, in continua competizione con la maionese, il ketchup è presente in moltissime case, anche in Italia, oltre che all’estero: se è scaduto puoi ancora usarlo.

Si tratta di un metodo di pulizia poco conosciuto e che vede il ketchup protagonista. Una strategia ecologica e anti-spreco che, una volta scoperta, non abbandonerai più.

Molti continuano a comprare i più disparati prodotti che promettono risultati perfetti, spesso senza nemmeno assolvere questo dovere: se provi il ketchup non potrai più farne a meno.

Ketchup per la pulizia: ecco per cosa è ideale usare questa salsa

La società contemporanea sembra stare sviluppando una attenzione sempre maggiore verso il riciclo, lo smaltimento consapevole di rifiuti e l’adozione di metodi alternativi, meno inquinanti, per la pulizia e non solo. Oggi vi presentiamo un metodo che probabilmente non era utilizzato dalle nostre nonne, ma che per noi è un fit perfetto.

Molto spesso si tende a comprare generi alimentari che giungono a scadenza avanzando una parte consistente: se vi succede col ketchup da oggi sapete cosa fare. Il ketchup è una salsa che può essere utilizzata per la pulizia dei metalli. Viene raccomandata come ingrediente principale di una semplice miscela che può far tornare a brillare l’argento delle posate o altri accessori come il primo giorno. Ecco come si fa.

Miscela pronta in un batter d’occhio, col ketchup il tempo sembra non essere trascorso

Per realizzare la miscela a base di ketchup ideale per pulire l’argento basterà munirsi di una ciotola. Una volta aver versato la salsa scaduta in un recipiente adatto, mettete i vostri oggetti d’argento al suo interno, a bagno nella salsa. L’immersione deve durare non più di due minuti, visto che altrimenti potreste ritrovarvi con una argenteria corrosa.

Se avete tempo o siete particolarmente precisi, è possibile utilizzare un vecchio spazzolino da denti per strofinare velocemente gli oggetti per pulire anche i punti meno raggiungibili. Una volta passati i due minuti, basterà togliere gli oggetti d’argento dalla ciotola e sciacquarli per bene. Infine, asciugate con un panno morbido. I vostri oggetti in argento saranno splendenti come il primo giorno. Non solo perché così avrete fatto un favore all’ambiente e alle vostre tasche, evitando inutili acquisti di prodotti industriali. Il procedimento è ottimale anche con altri metalli.