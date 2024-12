Malanni invernali: il rimedio naturale che sicuramente non conosci | Se lo mangi eviti tosse e raffreddore

Questo metodo contro i malanni invernali è sconosciuto alla maggior parte delle persone, ma i risultati sono sorprendenti

Giunti nel pieno dei mesi freddi ed invernali, migliaia di persone stanno già facendo i conti con le prime influenze di stagione.

Tosse, mal di gola e raffreddore sembrano non lasciare via di fuga e le prime ondate influenzali stanno colpendo persone di qualunque età.

Per affrontare al meglio questo periodo è fondamentale adottare alcune precauzioni che siano in grado di rafforzare il sistema immunitario.

Sicuramente evitare gli sbalzi termini è un’ottima soluzione, ma talvolta potrebbe non essere sufficiente. Esiste però un “rimedio della nonna” in grado di risolvere ogni problema.

Il metodo per combattere i sintomi influenzali

Lavarsi frequentemente le mani, non toccare occhi e bocca, evitare luoghi affollati o proteggersi adeguatamente dal freddo sono certamente delle ottime strategie per evitare il contagio delle influenze, ma potrebbero non essere sufficienti. I virus influenzali, infatti, sono estremamente potenti e basta poco per il contagio.

Spesso ricorrere ai classici “rimedi della nonna” può essere la soluzione ad ogni problema. Esiste infatti un semplice trucchetto che consiste nell’utilizzo di due semplici ingredienti casalinghi che, grazie alle loro proprietà benefiche, consentono di rafforzare il sistema immunitario.

Il rimedio naturale contro i malanni invernali

Le influenze invernali possono diventare un vero e proprio incubo, soprattutto per coloro che hanno un sistema immunitario debole e tendono ad ammalarsi frequentemente. In questi casi è necessario rafforzare il proprio organismo ed esiste un semplice trucchetto che è in grado di risolvere il problema. Avete mai sentito parlare dell’aglio al miele? Sono due ingredienti utilizzati per realizzare moltissime prelibatezze culinarie, ma se combinati tra loro possono essere un ottimo rimedio per prevenire i malanni.

La preparazione è semplicissima e come riporta il sito web “lacucinaitaliana.it“, basta immergere gli spicchi d’aglio in un barattolo con del miele. Naturalmente è bene consultare i consigli del Ministero della Salute per la corretta sterilizzazione del vasetto e per evitare il rilascio delle spore di botulino, una sostanza che può essere dannosa.

Basteranno circa due settimane per completare il processo e se conservato correttamente, l’aglio al miele può durare fino a 12 mesi. Questo trucchetto consente di rafforzare il sistema immunitario poichè, grazie al processo di fermentazione, è in grado di riequilibrare il microbiota intestinale. In particolare, l’aglio stimola la produzione di allicina che è un potente antivirale, mentre il miele è in grado di fluidificare i muchi in caso di tosse o raffreddore.