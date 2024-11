Olio scaduto: in molti lo buttano via ma è un vero spreco di denaro | Può far tornare come nuovi i tuoi accessori più amati

Con questo piccolo trucchetto non sarai costretto a gettare l’olio d’oliva: può essere miracoloso per la tua casa

L’olio d’oliva è una delle bontà della tradizione culinaria mediterranea e grazie alle sue proprietà nutrienti è considerato un vero toccasana per la salute.

Si tratta di un prodotto estratto direttamente dalla polpa delle olive ed è un grasso monoinsaturo indispensabile per l’organismo e la salute fisica.

Sarà capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di gettare l’olio d’oliva che non poteva più essere utilizzato per condire le pietanze.

Questo può rivelarsi un grande errore poichè l’olio scaduto può essere riutilizzato per la cura della pelle, dei capelli o addirittura per uso domestico.

Le proprietà dell’olio d’oliva

Anche l’olio d’oliva ha un termine per la sua consumazione, oltre il quale risulta non più idoneo per il consumo alimentare. Tuttavia questo potente prodotto non deve essere gettato poichè contiene moltissime proprietà naturali che sono ideali per prendersi cura di se stessi o della casa.

L’olio d’oliva, infatti, contiene delle sostanze nutrienti ed idratanti che sono in grado di fare la differenza per ogni superficie. Si tratta di un procedimento che molti ignorano, ma che può rivelarsi essenziale per evitare gli sprechi e per far tornare come nuovi gli accessori di casa.

I modi per riutilizzare l’olio d’oliva

L’olio d’oliva è un prodotto consigliato da ogni nutrizionista ed esperto di alimentazione per le sue proprietà nutrienti e benefiche per l’organismo. Non tutti sanno che anche l’olio ha una scadenza ed oltre un certo termine, perde il suo sapore inconfondibile. In questo caso, però, non deve essere gettato e può essere riutilizzato in moltissimi modi. In primo luogo può essere utile per prendersi cura di se stessi: le sue proprietà agiscono come potente scrub esfoliante sulla pelle poichè elimina le cellule morte e consente l’idratazione cutanea.

Non è da sottovalutare anche la sua potente utilità domestica. Qualche goccia di olio d’oliva versata su un panno umido può fare la differenza per i mobili in legno poichè, grazie alle sue funzionalità idratanti, è in grado di proteggere le superfici e donare lucentezza. L’olio d’oliva può risolvere anche quei piccoli inconvenienti quotidiani che risultano alquanto fastidiosi. Avete presente quando si inceppa la zip del vostro maglione? Qualche goccia d’olio scaduto può agire come lubrificante naturale consentendo alle parti metalliche della cerniera di scorrere senza ostacoli. Anche gli accessori in pelle possono trarre benefici dall’olio scaduto e basterà solo qualche goccia per rendere il tessuto morbido e lucente.