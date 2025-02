Ora legale, le lancette non si sposteranno più in avanti: nessuno azzecca mai qual è l’ora giusta | Si useranno solo orologi digitali

L’innovazione tecnologica sta rivoluzionando ogni aspetto della vita quotidiana: anche l’ora sta per cambiare

In un contesto sociale in cui la tecnologia ha invaso ogni aspetto della quotidianità, anche l’ora legale ne sta subendo le conseguenze.

Oggi non possiamo fare a meno del nostro smartphone grazie al quale ogni azione viene semplificata ed è costantemente tutto a portata di mano.

Ad esempio, in passato il cambio d’orario doveva essere effettuato manualmente. Con l’avvento delle nuove tecnologie, anche questa semplice azione è ormai superflua.

Con la diffusione degli orologi digitali, la semplice azione di spostare le lancette sta diventando sempre più obsoleta.

Dall’analogico al digitale: la tecnologia ha rivoluzionato tutto

L’avvento delle nuove tecnologie ha rappresentato senza dubbio un grande passo avanti per l’intera società, ma molte vecchie abitudini stanno per essere completamente dimenticate. Le nuove generazioni, infatti, sono cresciuti in un contesto in grado di facilitare ogni aspetto della quotidianità.

In particolare, un recente sondaggio condotto da YouGov su un campione di oltre 2000 persone, ha dimostrato che una persona su due tra giovani adulti ha difficoltà a leggere un orologio analogico. Un risultato a dir poco sorprendente e che fa comprendere l’impatto che la tecnologia ha sulle nuove generazioni.

Le lancette non si sposteranno più in avanti

Come abbiamo anticipato, una persona su due tra giovani adulti ha difficoltà a decifrare le lancette dell’orologio analogico. Ancor più sorprendente è l’indagine condotta sulla generazione dei Millennials. Secondo quanto riportato dal sito web “orizzontescuola.it“, circa una persona su cinque ha difficoltà ad interpretare l’orologio analogico ed il loro orientamento nel tempo avviene solo grazie ai display digitali. Nella stessa ricerca è emerso anche che tra gli ultracinquantenni, solo il 4% ha difficoltà con le lancette degli orologi analogici. Questo divario generazionale segnala un netto cambiamento anche nella capacità di leggere l’orario senza avvalersi di supporti tecnologici.

La ricerca è stata condotta dalla Marloe Watch Company e Oliver Goffe, il co-fondatore della società, ha dichiarato: “Se la Generazione Z non può leggere l’ora senza un telefono, potrebbe essere un problema“. In relazione ai risultati di questo sondaggio, pare che molte scuole del Regno Unito abbiano deciso di sostituire i classici orologi con quelli digitali. La motivazione è riconducibile alla difficoltà dei ragazzi di interpretare le lancette, provocando ansia e stress soprattutto durante le verifiche. L’incapacità di consultare velocemente l’ora provoca confusione negli studenti e peggiora le loro performance. Al contrario, l’orologio digitale ha un impatto positivo sui giovani e consente un controllo immediato del tempo a disposizione.