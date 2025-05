OROSCOPO, questo segno è chiamato il ‘Bill Gates italiano’: sta per guadagnare una valanga di soldi ma ancora non lo sa

Non è vero ma ci crediamo tutti: l’oroscopo condiziona anche i più scettici. Scopri se sarai fortunato quest’anno.

L’astrologia divide: c’è chi ogni mattina legge l’oroscopo prima ancora di aprire WhatsApp, e chi invece storce il naso solo a sentire parlare di ascendente. Alcuni la vivono come una guida spirituale, altri come un passatempo, altri ancora la considerano una totale fuffa.

Ma la verità è che, anche i più scettici, ogni tanto ci cascano: almeno una volta nella vita hanno dato un’occhiata all’affinità di coppia tra il proprio segno e quello del partner. Magari per gioco, magari per confermare i motivi delle costanti liti, anche solo per essere superficiali.

E se ci pensiamo, è normale: l’idea che le stelle influenzino il nostro carattere o destino ha un fascino difficile da ignorare. Anche solo per riderci sopra. Del resto, in un mondo incerto, trovare un significato tra i pianeti è rassicurante.

Quando le stelle erano scienza

In fondo, ci piace pensare che il nostro umore nero di oggi non sia solo colpa del traffico, ma magari di Mercurio retrogrado. Che poi, anche chi lo prende in giro, sa benissimo cos’è Mercurio retrogrado. Tuttavia, prima di diventare il tormentone dei giornaletti, l’astrologia era una disciplina seria.

Le sue origini risalgono a millenni fa, in Mesopotamia, dove gli studiosi osservavano il cielo per capire cosa stesse succedendo sulla Terra. Per secoli astrologia e astronomia erano una cosa sola. Anche i grandi pensatori, da Galileo a Newton, avevano un occhio alle stelle, in tutti i sensi.

Il segno più fortunato del 2025

Alla fine, diciamolo: tutti vogliamo sapere se saremo ricchi. Magari non oggi, ma prima o poi. E se qualcuno ci dice che le stelle possono darci una dritta, un’occhiata all’oroscopo economico ce la buttiamo. Per il 2025, ad esempio, sembra proprio che sia l’anno degli Scorpione, chiamati i Bill Gates italiani. Al top della classifica dei segni più fortunati in ambito carriera e denaro: Marte, Saturno e Giove tutti dalla parte dei nati al calar dell’anno.

Subito dopo c’è il Cancro: un inizio anno con qualche turbolenza emotiva, del tipo da mollare tutto e trasferirsi in un casale a decomprimere, ma con decisioni che, anche se avventate, potrebbero aprire a nuove strade economiche. Insomma, se il 2024 ha lasciato in bolletta, il 2025 potrebbe riservare a costoro qualche bella sorpresa. E anche se l’oroscopo non è una busta paga, a volte fa bene all’umore pensare che il destino stia preparando buone nuove. E tu, che ne pensi?