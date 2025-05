Olio Eurospin, tutti lo comprate ma nessuno sa da dove viene: lo produce l’azienda più grande | Altrove lo pagate il triplo

Scopri tutto quel che c’è da sapere sull’olio di Eurospin. Incredibile ma vero, lo produce questa azienda rinomatissima.

L’olio d’oliva è uno di quei prodotti che amiamo definire sacro in Italia. Sta bene ovunque: sul pane, sull’insalata, sulla pasta, sul pesce. Ne mettiamo ovunque e, diciamolo, con generosità. Non è solo condimento, è cultura. E l’olio buono, quello davvero buono, ha nomi e cognomi.

Tipo l’olio cilentano, con il profumo erbaceo e quel gusto intenso che sa di tradizione e giornate di sole. Ma la realtà, oggi, ha un sapore un po’ più amaro: il prezzo dell’olio è schizzato alle stelle. Complici la siccità, le malattie degli ulivi e i rincari energetici, una bottiglia di extravergine può arrivare a costare come una cena fuori.

E non parliamo di olio al tartufo, ma di quello della nonna. Così, quello che prima si usava senza pensarci troppo, oggi viene dosato con più attenzione. Eppure, l’olio buono resta uno status symbol: averlo in cucina è un po’ come dire che qui si mangia bene. E guai a sostituirlo con alternative tristi.

Tutto ciò che non sapevamo sull’olio

Per anni lo abbiamo amato e basta, senza farci troppe domande. Poi è arrivata l’era delle calorie. E l’olio, improvvisamente, è diventato sospetto. Un cucchiaio? Circa 100 calorie. Quindi sì, magari è sano, ma va usato con moderazione.

Però diciamoci la verità: chi ha mai misurato con precisione l’olio sulla bruschetta? Nessuno eccetto chi si ritrova a dover fare delle diete o seguire un regime alimentare dal nutrizionista, abbinato a un piano di allenamenti costanti e puntati all’ipertrofia.

Da dove viene l’olio di Eurospin?

In un paese in cui l’olio è più amato del caffè, è normale che ognuno cerchi la bottiglia perfetta. E qui arriva la sorpresa: l’olio extravergine Podere del Conte, venduto da Eurospin, costa poco ma vale tanto. È fatto con olive 100% italiane, e spesso è finito nella lista dei migliori oli secondo Altroconsumo. Non è magia, è strategia: Eurospin lavora direttamente con produttori qualificati, acquistando grandi volumi e abbattendo i costi.

Il risultato? Un olio buono, tracciabile, e pure economico. In tempi in cui anche una zucchina può costare un rene, trovare un prodotto di qualità a un prezzo accessibile è quasi rivoluzionario. È semplicemente il frutto di accordi intelligenti tra distribuzione e produzione. E il messaggio è chiaro: mangiare bene non dev’essere un lusso. Per una volta, possiamo riempire la dispensa senza svuotare il conto. E magari anche fare il bis sulla bruschetta, senza sensi di colpa.