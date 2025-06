La Colazione dell’estate è il PORRIDGE: aggiungi questo ingrediente per renderlo gustosissimo

Il web è pieno di ricette utili a rendere il porridge più gustoso, ma questo è l’ingrediente che non deve mancare: vieni a scoprirlo.

Che sia per il mondo del fashion, per le acconciature, per la cucina, il web è sempre fonte di ispirazione. È qui che si diffondono tutte le tendenze e che nuove mode circolano in fretta.

Negli ultimi anni, c’è un alimento che ha avuto un successo pazzesco e che è protagonista di decine di ricette. Stiamo parlando del porridge, un alimento perfetto per una colazione sana e gustosa.

Se ami questa preparazione, ma sei stanco di farlo sempre nello stesso modo, sappi che c’è un ingrediente che darà un valore aggiunto al tuo porridge. Scopri di cosa stiamo parlando.

Una colazione alternativa

Un tempo, per colazione, si mangiava un bel cornetto, una tazza di latte con cereali o biscotti e, in alternativa, per gli amanti del salato, c’era pane, formaggio, uova e molto altro. Oggi, invece, pare che anche questo pasto abbia subito l’influenza delle mode e abbia allargato i suoi orizzonti. Sarà stato anche per via dei contenuti social, ma il porridge è diventato uno delle colazioni preferite della maggior parte delle persone. Ricco di nutrienti, gustoso e semplice da preparare, questo si presta a essere uno dei migliori piatti per iniziare al meglio la giornata.

Su TikTok, spopolano i video di ragazze seguitissime, che mixano ingredienti e preparano colazioni che fanno venire l’acquolina in bocca. La base è sempre quella, ovvero fiocchi d’avena, acqua e latte, ma cambiano gli extra, cioè tutti quegli alimenti che danno un tocco in più all’intero piatto. In molti utilizzano la frutta fresca per guarnire il porridge, come mirtilli, fragole, banane o lamponi. Qualcuno opta anche per le mandorle, perfette per un pasto equilibrato e sano. I più golosi, invece, arricchiscono il porridge con un quadratino di cioccolato, magari fondente e l’esplosione di gusto in bocca è assicurata. Ma, c’è un ingrediente che, probabilmente, non hai mai provato e che renderà il tuo porridge ancora più gustoso.

L’ingrediente che svolterà il tuo porridge

Se sei stanco delle solite combinazioni e degli stessi sapori, forse dovresti aggiungere una bustina di tè al tuo porridge. L’accostamento potrebbe essere alquanto strano, ma c’è chi assicura che il risultato sia pazzesco. Basterà mettere, in una ciotola, dell’avena, una bustina di tè del gusto che più si preferisce, dolcificante e acqua. Inserisci tutto in microonde e lascia il tè in infusione durante la cottura.

Dopo aver proceduto con questo step, è l’ora di guarnire il porridge. Utilizza gli ingredienti che più preferisci e dai un tocco personale alla tua colazione. Ovviamente, per non oscurare la presenza del tè, dovresti cercare di utilizzare ingredienti semplici, dal gusto e dal sapore poco forte. Ad ogni modo, potrai sbizzarrirti a tuo piacimento, perché la colazione è il pasto più importante e farlo in questo modo, con un bel porridge nutriente e appetitoso, ti farà iniziare la giornata con il piede giusto.