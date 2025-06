Perdere Peso: cos’è e come agisce la camminata giapponese di cui tutti parlano

Sappiamo che camminare fa bene, ma la camminata giapponese è ancora più efficace: ecco in cosa consiste, scoprilo subito.

Non è una novità che, per perdere peso, occorre fare attività fisica. Una dieta sana e bilanciata, infatti, alle volte non può bastare.

Per tornare in forma o per mantenere la linea, occorre muoversi, fare sport, ma anche semplicemente camminare.

In particolare, c’è la camminata giapponese che promette di farti perdere peso con maggiore facilità. Scopriamo insieme cos’è e come agisce.

Segreti dal Giappone

Il Giappone è uno dei Paesi in cui l’età media dei cittadini è tra le più alte. La loro qualità di vita, infatti, sembra essere davvero infallibile, perché prestano molta attenzione a ciò che mangiano e alle loro abitudini quotidiane. Per questo, lo sport è parte integrante delle loro giornate e, alle volte, anche una semplice camminata può avere degli ottimi benefici sull’organismo.

Lo dimostrano gli studi condotti, nel 2009, che hanno portato i professori Hiroshi Nose e Shizue Masuki, dell’Università di Shinshu, a sviluppare un metodo conosciuto appunto come Slow Jogging, o “camminata lenta”. Ovviamente, una volta dimostrato che si può perdere peso, iniziando a pratica questo genere di movimento, le persone si sono incuriosite e hanno iniziato a volerne sapere sempre di più.

Come funziona la camminata lenta

La cammina lenta non è altro che un diverso modo di intendere l’attività fisica. Per perdere peso, infatti, non è necessario sostenere interminabili sessioni in palestra o percorrere decine di chilometri correndo, ma basta saper trovare la chiave giusta, ascoltare il proprio corpo ed essere costanti. Questa abitudine, non solo ti farà perdere i chili di troppo, ma andrà ad agire, in maniera ottimale, anche sulla salute cardiovascolare, metabolica e generale, sia negli adulti che negli anziani.

Questo genere di camminata consiste in un’alternanza tra periodi di camminata a ritmo sostenuto e fasi di recupero a passo più lento. L’ideale sarebbe camminare così per circa 30 minuti al giorno, 3-4 volte a settimana. Grazie agli intervalli di di diversa intensità, questa camminata sarà efficace per migliorare la salute fisica. Inoltre, rispetto a chi si concentra solo su una camminata moderata, coloro che seguono lo stile della camminata giapponese vivono generalmente più a lungo e vivono in modo migliore, perché l’organismo godrà di fantastici benefici. Non solo perderai peso, ma ogni singola zona del tuo corpo ringrazierà. Inoltre, la camminata non deve essere una forzatura, ma un piacere, quindi goditi il momento e fai del bene anche alla tua mente.