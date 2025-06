Giorgio Locatelli: quanti ristoranti ha attualmente lo chef stellato di MasterChef Italia

Scopri tutti i ristoranti che possiede l’amatissimo chef Locatelli: la sua cucina è gettonatissima ed è qui che puoi provarla.

Giorgio Locatelli è uno degli chef più amati. La sua personalità, sempre elegante e raffinata, ha affascinato il pubblico di MasterChef Italia.

La stessa eleganza è riservata, dall’uomo, ai suoi piatti, gustosi e stellari. Nel corso della sua carriera, sono molti i traguardi raggiunti da Locatelli e le soddisfazioni ricevute.

Aprire dei ristoranti di sua proprietà, chiaramente, fa parte di questi traguardi. Ecco quanti ne possiede lo chef londinese.

Il successo di Giorgio Locatelli

Da quando è entrato a far parte di MasterChef Italia, Giorgio Locatelli ha conquistato un posto speciale nel cuore dei telespettatori. Lui è stato la ciliegina sulla torta, ciò che mancava al programma e al duo formato da Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Abbiamo imparato a conoscerlo, a conoscere il suo ideale di cucina, ma chi è davvero lo chef, oltre la telecamera?

La sua vera passione, ovviamente, sono i fornelli ed è per questo che è diventato un imprenditore di successo, a capo di ristoranti stellari. La sua carriera inizia negli anni ’80 e il suo nome acquisisce sempre più importanza. Al suo tavolo, sono passati persino il Re Carlo e la Regina Camilla. Come sappiamo, infatti, lo chef vive a Londra ed è qui che possiede le sue attività. Tuttavia, con grande sorpresa e stupore, di recente il ristorante più famoso, ovvero Locanda Locatelli, ha chiuso i battenti. Scopriamo, dunque, quali e quanti sono i ristoranti che possiede attualmente lo chef.

I ristoranti dello chef

Giorgio Locatelli ha aperto il suo primo ristorante Zafferano nel 1995 ma, dopo avere conquistato una stella Michelin nel 1999, lo chef ha ceduto il locale nel 2001, per aprirne un altro. Così, l’anno dopo, inaugura Locanda Locatelli, il più celebre ristorante dello chef. Dopo 23 anni di servizio, però, il 2 gennaio 2025, Locatelli ne annuncia la chiusura. Tra i suoi fan, lo scalpore è stato parecchio, ma l’uomo ha subito comunicato che ci sarebbe stata un’altra apertura.

È stato il primo chef ad aprire un ristorante di cucina italiana all’interno del National Gallery di Londra. Per lui, è importante portare in giro per il mondo la nostra tradizione culinaria ed è anche per questo che ha aperto altri due locali, ovvero Ronda Locatelli, all’interno dell’Hotel Atlantis, a Dubai e il ristorante Sabia, all’interno del resort One&Only Portonovia Castelnuovo in Montenegro. Originario di Varese, cittadino del mondo, Locatelli ha trovato in Londra la sua casa ed è qui che ripone grandi speranze per la sua cucina e per il suo futuro.