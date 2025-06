Pollo: come riconoscere la qualità della carne osservando la vaschetta al banco frigo

Non farti trovare impreparato e acquista il pollo scegliendo sempre il meglio per la tua tavola: ecco come trovarne uno di qualità.

Portare del cibo di qualità sulle nostre tavole è fondamentale affinché tutti possano gustare dei deliziosi piatti, senza correre il rischio di dover far fronte a dei problemi di salute.

Quando gli ingredienti delle nostre preparazioni sono scadenti, non ne risente solo la bontà della preparazione stessa, ma anche l’organismo di chi li consuma.

Per questo, è fondamentale acquistare sempre alimenti sicuri e di ottima qualità. Ad esempio, con il pollo, ci sono alcuni segreti da mettere in pratica, per riconoscere la carne migliore dalla vaschetta del banco frigo. Ecco cosa devi fare.

Perché è importante sapere cosa mangi

Quando fai un acquisto di genere alimentare, non farlo in maniera superficiale e non ti soffermare solamente sulla marca o sul prezzo. Le etichette sulle confezioni sono state applicate per essere lette ed è giusto che tu prenda coscienza di tutti i dettagli relativi al prodotto che stai per comprare, dalla sua provenienza, fino al genere di allevamento, se si tratta di carni, uova o pesce.

Soffermandoci sul pollo, adesso, possiamo dire che questa è una delle carni più amate dagli italiani. Con essa è possibile creare svariate preparazioni, dalle più semplici alle più azzardate. Ovviamente, per garantire a te e ai tuoi commensali un piatto di qualità, sarebbe opportuno scegliere una carne di qualità. Devi informarti sull’origine della stessa, devi accertarti di cuocerla al meglio, per eliminare ogni genere di batterio, pericoloso se ingerito. Inoltre, devi imparare a fare acquisti in maniera consapevole. Scopriamo come scegliere il miglior pollo del banco frigo.

Come riconoscere un buon pollo

Quando acquisti la carne al supermercato non è facile avere tutte le informazioni necessarie e dettagliate, come quando vai in macelleria. Certo è che ogni prodotto deve essere tracciato, con tanto di provenienza specificata. A occhio, però, puoi già capire quale carne è migliore dell’altra, specie se si tratta di pollo.

La carne di pollo contiene mioglobina, che cambia di concentrazione a seconda di età, alimentazione e razza. Questa sostanza è minore negli animali più giovani. In genere, quando vediamo che la carne di pollo è gialla, vuol dire che è migliore, perché l’animale sarà stato sfamato con granaglie. Anche il colore roseo può essere classificato come buono e denota che il pollo è stato alimentato con mangime. Occhio, però, alle sfumature grigiastre, perché queste non devono essere mai presenti, in quanto indicano una pessima qualità della carne.