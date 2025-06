12, 3, 30 sono i numeri fortunati per dimagrire: come funziona questo nuovo allenamento

Forse non lo sai, ma si dimagrisce anche con i numeri: ecco qual è la serie fortunata per perdere peso, non fartela scappare.

L’estate è iniziata e tu non hai ancora trovato lo stratagemma perfetto per perdere peso? Non demordere, perché c’è una serie di numeri fortunati che possono venire in tuo soccorso.

Sicuramente, ti starai chiedendo cosa hanno a che fare i numeri con la dieta, ma la risposta è molto più semplice del previsto.

Tieni ben a mente il 12, il 3 e il 30, perché scoprirai che dietro di essi c’è molto di più di una semplice cifra. Scopri il nuovo allenamento, funzionale e numerico.

Il trend di TikTok

Come tutte le cose, negli ultimi periodi, anche gli allenamenti vanno virali grazie a TikTok. Su questa piattaforma social, infatti, dal 2019, l’influencer americana Lauren Giraldo ha riscosso parecchio successo con il metodo 12, 3, 30. Chiaramente, non è né la prima né l’ultima tendenza che si diffonde a macchia d’olio, così velocemente. Alcune, però, finiscono subito nel dimenticatoio, mentre questa ancora periste ed è pratica da parecchie persone.

Questo genere di allenamento sembra adattarsi alla maggior parte delle persone. Prima di mettere in pratica un consiglio che viaggia sui social, è sempre bene utilizzare la testa e pensare alle proprie esigenze. Ogni corpo è diverso dall’altro e non tutto può andare bene per tutti. Questo metodo innovativo, invece, pare avere degli ottimi benefici.

Come funziona il metodo 12, 3, 30

Questo metodo, che sembra essere complicato, in realtà è semplicissimo, in quanto si tratta di una banale camminata. Nello specifico, ti occorrerà un tapis roulant, che dovrà essere impostato con inclinazione al 12 per cento e velocità a 3 miglia orarie, ovvero 4,8 chilometri all’ora. Lo scopo è quello di camminare per 30 minuti, tenendo il tapis roulant in questo modo, sfruttando la velocità moderata e la leggera inclinazione. L’allenamento è a bassa intensità, quindi potrebbe essere adatto a chiunque.

Camminare fa bene, al corpo e all’anima, ma non sempre è possibile farlo all’esterno, godendo dell’aria aperta. Specie in inverno, infatti, un buon tapis roulant può venire in tuo soccorso, per far sì che la camminata sia costante. Tutto questo ti aiuterà a migliorare la forma cardiovascolare, rinforzare le ossa e perdere il peso in eccesso. Un programma intuitivo da seguire, che ti permette di metterti in movimento e di farlo con costanza, senza gettare la spugna a causa dell’alta difficoltà. Chiaramente, sarà fondamentale abbinare un’alimentazione sana ed equilibrata, e buone abitudini di vita, altrimenti sarà difficile dimagrire.