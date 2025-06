Lavandino Otturato: l’Idraulico non te lo dice ma è semplicissimo intervenire anche da soli

Il tuo idraulico di fiducia potresti diventare tu: ecco come fare per sistemare un lavandino otturato, senza l’aiuto di un professionista.

Quando c’è un problema in casa, siamo soliti contattare un professionista che lo risolva. Non è sempre semplice prendere la situazione di petto, specie se non sappiamo dove mettere le mani e rischiamo di aggravare il danno.

Parlando di idraulico, però, ci sono alcune cose che potremmo risolvere anche noi, se solo qualcuno ci rivelasse i giusti segreti.

Ad esempio, sistemare un lavandino otturato è molto più semplice di quello che credi e puoi farlo anche tu, in autonomia, senza spendere tempo e denaro dietro a un esperto del settore. Ecco come fare.

Cause del lavandino otturato

Non sorprenderti se il tuo lavandino, prima o poi, dà segni di cedimento. La verità è che quasi tutte le case devono fare i conti con il lavandino che si ottura, specie quello in cucina. Ciò accade perché è lì che vanno a finire i residui di cibo che non riusciamo a tenere lontani dagli scarichi. Inoltre, a questi si aggiunge anche l’accumulo di grasso solido sulle pareti del tubo e, persino, il calcare dei detersivi che si utilizzano.

Poco a poco, l’acqua farà sempre più fatica a scivolare via e questo è un campanello d’allarme, perché significa che il lavandino sta per cedere e ha bisogno di essere sistemato. Non andare nel panico se vedi che l’ostruzione non ti consente di usare il lavello come vorresti, perché c’è un trucchetto pratico e veloce, che mettono in pratica anche gli idraulici e che risolverà il problema in un batter d’occhio.

Il trucco salva-money

Un professionista, ovviamente, si fa pagare per il lavoro che svolge e arriva in tuo soccorso anche in base alla sua agenda. Se non vuoi attendere il tuo turno e preferisci risolvere il problema in autonomia, risparmiando del denaro, sappi che puoi mettere in pratica un trucco semplicissimo. Innanzitutto, con l’aiuto di una bacinella, rimuovi tutta l’acqua stagnante all’interno del lavello. Dopodiché, versa mezza tazza di bicarbonato di sodio nello scarico e aggiungi mezza tazza di aceto bianco.

La reazione effervescente creata dai due ingredienti dovrà fare il suo effetto, quindi lasciala agire per circa mezz’ora. In seguito, versa uno o due litri di acqua calda, ma non bollente, all’interno del lavello e lascia che tutti i residui vengano disciolti. Se l’acqua continua a non defluire in maniera corretta, ripeti il processo una seconda volta. In questo modo, avrai risolto il problema, senza utilizzare ingredienti chimici, dannosi per l’ambiente.