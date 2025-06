Ciliegie: sono buonissime ma possono essere pericolose | Qual è la dose giusta giornaliera

È finalmente aperta la stagione delle ciliegie, ma occhio a non mangiarne troppe: queste le dosi che non dovresti superare.

Resistere alle ciliegie è davvero difficile. Per via del loro aspetto, così succoso e splendente, e del loro colore, caldo e avvolgente, queste piccole prelibatezze creano dipendenza.

Si sa che una tira l’altra e, quando si inizia a mangiarle, è difficile smettere. Ovviamente, però, come per ogni cibo, anche con le ciliegie non è bene esagerare.

Pur trattandosi di un frutto, va consumato con moderazione. Ecco quale sarebbe la giusta dose giornaliera, per non rischiare di avere problemi.

I valori nutrizionali delle ciliegie

Nonostante tutto ciò che si crede della frutta, le ciliegie non sono piene di zucchero, ma contengono degli ottimi valori nutrizionali, che fanno bene a chi le mangia. Premettiamo che questo non è un invito a mangiarne in quantità illimitate. Come per ogni cibo, anche per le ciliegie occorrerebbe fissare un limite da non superare. Nulla fa davvero bene o male, ma la differenza la fanno le porzioni. Ad ogni modo, 100 grammi di ciliegie contengono circa 50 calorie, che, in proporzione, sono meno di quelle contenute in una mela media, in una banana e molto meno di quelle che contengono 3 o 4 biscotti definiti “light”.

Anche se sono davvero dolci, le ciliegie hanno un indice glicemico pari a circa 22, molto basso rispetto a qualunque altro alimento che potresti ingerire come spuntino. Sono, dunque, la merenda ideale per i diabetici e per chi ha necessità di tenere sotto controllo la glicemia. Inoltre, questo frutto gustoso contiene vitamina C, potassio, fibre e antociani. Parliamo dei pigmenti rosso-scuro, che aiutano a combattere i radicali liberi. Queste, però, non possono essere delle scuse per esagerare con le porzioni.

La giusta dose per la tua giornata

Se non puoi fare a meno di consumare ciliegie, sappi che non potrai mangiarne in maniera spropositata, solamente perché possiedono tutti questi benefici. Come abbiamo già accennato in precedenza, tutto va consumato, ma con moderazione. Per questo, è bene che inizi a moderare il consumo di ciliegie, dando un limite alla tua dose giornaliera.

Se esageri e finisci con il mangiarne troppe, farai il pieno di zuccheri, tra cui il fruttosio, che incidono negativamente sul fegato e sull’intero equilibrio metabolico. Goditi questo gustosissimo frutto di stagione, ma non farti prendere la mano. Tutto diventa più appetitoso quando viene consumato con maggiore consapevolezza.