Formiche e Scarafaggi: l’ultimo rimedio provato finalmente funziona | Ci vuole la stagnola

Tieni alla larga formiche e scarafaggi, con questo metodo infallibile: ti basteranno della stagnola e il suggerimento giusto.

Gli insetti sono davvero fastidiosi, specie formiche e scarafaggi, che si insediano all’interno dei nostri spazi e disturbano la nostra tranquillità.

Questi pullulano specialmente nei mesi estivi, quando vanno in cerca di fresco e di residui di cibo da poter sgranocchiare. Tenere balconi e finestre aperte, senza zanzariere, poi, non aiuta affatto.

Fortunatamente, però, abbiamo trovato il rimedio perfetto per liberarcene, senza il bisogno di dover ricorrere a prodotti chimici e dannosi, per chi li respira e per l’ambiente stesso. Ti basterà della carta stagnola e il gioco è fatto.

Stop ai prodotti chimici

In commercio, è possibile trovare decine e decine di repellenti chimici. Questi, specie in estate, sono gettonatissimi, in quanto, come abbiamo già accennato, è proprio durante la bella stagione che gli insetti hanno il via libera. Tali prodotti, però, oltre ad avere un costo non indifferente, fanno anche male alla nostra salute.

Inoltre, non sempre mantengono le promesse che fanno, costringendoci a spendere del denaro inutilmente. Affidarti a questi repellenti, dunque, non è la scelta più saggia da fare, se il tuo scopo è quello di liberarti di formiche e scarafaggi. La vera svolta arriva con la carta stagnola, quella che si utilizza in cucina, economica e dalle grandi doti. Scopriamo insieme come utilizzarla, per allontanare gli insetti dai nostri spazi.

Il trucchetto che non ti aspettavi

Probabilmente, non ti saresti mai aspettato che della banale carta stagnola avrebbe salvato la tua estate. La verità, però, è che con il trucchetto giusto potrai sbarazzarti di formiche e scarafaggi, e dormire sonni tranquilli. Ti basterà un foglio di carta stagnola, tre cucchiai di zucchero bianco, un cucchiaio di dentifricio al mentolo e una scorza di limone. Il procedimento, per dare vita al tuo repellente naturale, è davvero semplice.

In un piccolo recipiente, mescola zucchero, dentifricio e scorza di limone, fino a che non otterrai un composto omogeneo. Posiziona un cucchiaio del composto al centro della carta stagnola e avvolgi il tutto, formando una pallina. Con un ago o con un semplice stuzzicadenti, buca la pallina, così da far fuoriuscire l’aroma della miscela. Queste saranno delle vere e proprie trappole, da posizionare in vari punti della casa. Lo zucchero attira gli insetti, ma il dentifricio e il limone li respingono. Una volta che questi aromi saranno fuoriusciti dai fori, creeranno un ambiente poco attraente per formiche e scarafaggi, che rinunceranno ad avvicinarsi ancora.