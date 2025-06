Glamping: i Camping glamour conquistano l’Italia | Questi sono i 5 più belli da visitare

Se non conosci ancora la nuova moda del momento, è arrivato il tempo di recuperare: cosa sono i glamping e quali visitare.

I camping sono sempre stato un modo alternativo di concepire la classica vacanza. Gli amanti della natura, infatti, preferiscono alloggiare dentro tende, camper o roulotte, piuttosto che in una stanza d’hotel.

Ovviamente, questo genere di esperienza non è adatta a tutti, ma offre la possibilità di stare a contatto con l’ambiente, di conoscere davvero un posto e di esplorarne tutte le bellezze.

Di recente, però, si è sentito parlare anche molto di glamping. Vediamo in cosa consistono questi camping glamour e quali sono i 5 più belli, che non puoi assolutamente perdere.

Perché scegliere una vacanza in glamping

Che sia camping o glamping, questo genere di vacanza è l’ideale per tutti coloro che non amano chiudersi all’interno di una struttura alberghiera, ma preferiscono vivere all’aria aperta, a stratto contatto con la natura e con il luogo che li circonda. Anche se il camping glamour sono più di lusso, rispetto a quelli classici, il prezzo è comunque più abbordabile e inferiore, se lo paragoniamo a quello di un soggiorno in hotel.

Questa combinazione nasce proprio dall’idea di trasformare il camping in qualcosa in grado di offrire un maggiore comfort, senza snaturare comunque l’esperienza tipica del campeggio. Un modo elegante per vivere una vacanza alternativa. Come sempre, il nostro Paese si conferma meta ideale anche per questo genere di viaggio. In particolare, ci sono 5 glamping da visitare assolutamente. Scopriamo insieme dove si trovano.

I migliori glamping da visitare

Se sei alla ricerca di un’esperienza unica e imperdibile, dovresti prendere nota e appuntare i nomi di questi 5 glamping, perché ti sorprenderanno. In Sicilia, si trova lo Iuta Glamping & Farm, con tende moderne e prodotti gastronomici tipici del luogo, per dei pasti davvero gustosi. In Toscana, invece, troviamo il Saturnia Tented Lodges, vicino alle terme di Saturnia, con bagni privati e terrazze dalle quali ammirare un panorama mozzafiato. Rimaniamo in Toscana per l’Oasyhotel, all’interno di una riserva naturale, pronto a offrire eco-lodge di lusso e attento a sostenibilità e comfort.

In Liguria, invece, c’è il glamping Sesta Terra, completamente immerso nella natura delle colline della Riviera Ligure. Infine, in Trentino Alto Adige, c’è il Caravan Park Sexten. Questo splendido luogo offre lodge di legno, spa private e viste mozzafiato. Tutti questi glamping sono ideali per chi vuole staccare la spina e trascorrere qualche giornata lontano dagli impegni, e dal caos cittadino.