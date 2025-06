Condizionatore: che differenza c’è tra fisso e portatile e quanto costano

Forse, li utilizzi senza neanche conoscere tutti i dettagli al riguardo: ecco tutto ciò che devi sapere sui condizionatori.

Siamo entrati ufficialmente in quel periodo dell’anno in cui il condizionatore diventa il nostro migliore amico.

Ripararci dal caldo diventa quasi una missione e questo dispositivo è l’unico a rendere l’estate più sopportabile, dal punto di vista delle temperature roventi.

Per far sì che il tuo acquisto sia funzionale, sappi che esistono condizionatori fissi e condizionatori portatili, e questa è la differenza tra i due.

Caratteristiche dei due condizionatori

Il condizionatore fisso è il classico dispositivo che vediamo appeso alla parete e che è formato da un’unità interna e da una esterna. La prima è detta split e serve per aspirare l’aria calda e far uscire quella fresca, mentre la seconda comprende il motore vero e proprio.

Il condizionatore portatile, invece, è un dispositivo meno efficiente, dal punto di vista del raffreddamento. Questo dovrà lavorare molto di più, rispetto al classico condizionatore fisso. Questo dispositivo è dotato di un tubo, che deve portare il calore all’esterno e di un serbatoio di acqua, che di tanto in tanto va svuotato. Ovviamente, ci sono delle grandi differenze tra i due modelli, sia di prestazione che di prezzo. Esaminiamole insieme.

Differenze, vantaggi e svantaggi

Il condizionatore fisso, senza ombra di dubbio, ha prestazioni più alte e, inoltre, è anche meno rumoroso, rispetto a quello portatile. Inoltre, occorre tenere conto che questo non è utile solo in estate, ma anche in inverno, perché oltre a raffreddare è anche in grado di riscaldare. Se scegli un modello di ultima generazione, potrai gestirlo da remoto, così da trovare un ambiente accogliente non appena tornerai a casa. Uno degli svantaggi, però, potrebbe essere il costo. Tra quello del macchinario e quello dell’installazione, il prezzo complessivo di un condizionatore fisso supera di gran lunga quello di un condizionatore portatile.

E, in merito a quest’ultimo, possiamo dire che offre la possibilità di essere spostato ovunque, così da avere sempre il fresco a portata di mano, ma è anche molto più rumoroso rispetto ai modelli fissi, oltre a consumare più energia e a costringerti a lasciare sempre una finestra aperta per far fuoriuscire il tubo. Prima di fare un acquisto, dunque, valuta per bene tutti i pro e i contro dei dispositivi. Anche se pensi di risparmiare, in fare di acquisto, pensa a lungo termine e al risparmio, di tempo e di denaro, di cui potrai godere in futuro.