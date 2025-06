Stop Mosche: come tenerle lontane da verande e giardini e impedire che entrino in casa

Tieni lontane le mosche dai tuoi ambienti e liberati per sempre di questi fastidiosi insetti: grazie a questo trucco, è semplicissimo farlo.

L’estate è la stagione perfetta per goderti un po’ di aria fresca, per stare all’aperto e organizzare fantastiche serate in giardino o in veranda.

Peccato, però, che è anche la stagione nella quale decine e decine di insetti si abbattono sulle nostre case e cercano di disturbarci. Ovviamente, le zanzare sono le prime alle quali pensiamo, ma non sono certo le uniche a essere odiate.

Infatti, anche le mosche danno parecchio fastidio. Per questo, ti suggeriamo un modo per tenerle lontane da giardino, dalla tua casa e da qualunque altro spazio che ti circonda. Ecco tutto ciò che devi fare.

Occhio all’insetto

In estate, viene spontaneo aprire le finestre di casa per far cambiare aria, stare all’aperto e godersi il sole, ma non bisogna mai dimenticare che attorno a noi ci sono migliaia di parassiti, pronti a entrare nel nostro ambiente domestico. Le mosche, in particolare, sono degli insetti molto sporchi e, poggiandosi ovunque, rischiano di contaminare persino il cibo che andremo a mangiare.

Oltre al fastidio di vederle e sentirle ronzare per casa, c’è anche il pericolo che queste trasmettano all’uomo qualche malattia. Inoltre, per via delle temperature più miti, le mosche tendono a riprodursi con grande velocità, quindi ci sarà il rischio di trovarsi di fronte a una vera e propria infestazione massiccia. Se non vuoi rischiare di dover buttare tutto il tuo cibo e di vivere con il terrore di ritrovare mosche ovunque, questi sono i due consigli che devi seguire.

Come tenere lontane le mosche

Uno dei modi più semplici ed economici per tenere alla larga le mosche, è quello di ricorrere a cannella e pepe di Cayenna, da mettere sul fondo dei bidoni della spazzatura. In questo modo, le mosche dovrebbero non avvicinarsi più. Anziché utilizzare i classici insetticidi chimici, che non danneggiano solamente gli insetti, ma anche l’uomo, ricorri a metodi naturali.

Un’altra valida alternativa consiste nell’usare aceto di mele e detersivo per i piatti. In una ciotola ci ceramica, versa dentro una grande quantità del primo e qualche goccia del secondo. In questo modo, tutti i moscerini rimarranno intrappolati in questa soluzione ed eviteranno di girare indisturbati tra gli ambienti della tua casa.