Ortensie sane e prosperose: questo è il trucco dei giardinieri per avere piante rigogliose e fiorite

Scopri come goderti delle ortensie sane e colorate: fai fiorire questa pianta e prenditi cura di essa, con il trucchetto dei giardinieri.

Avere un giardino ben curato non è mai semplice. Chi ama il verde sa bene quanto lavoro ci sia dietro ogni singolo angolo.

Le piante, in particolare, hanno bisogno di grandissima cura, perché hanno delle caratteristiche ben specifiche e non possono essere trascurate.

L’ortensia è una di quelle che merita attenzione. I suoi fiori sono un vero incanto, ma qual è il segreto per averla sempre sana e prosperosa? Questo è il trucco dei giardinieri che non devi assolutamente perdere.

Il fascino delle ortensie

In termini di piante, le ortensie sono tra le più amate. Crescono come una sorta di cespuglio e donano colore a tutto ciò che hanno attorno. In genere, fioriscono di anno in anno e hanno diverse tonalità di colori. L’estate è la stagione adatta per aggiungere un tocco di brio al tuo giardino e per renderlo più vivace.

Gli alberi sono fantastici e su questo non c’è dubbio, ma le piante con i fiori danno un aspetto diverso all’ambiente. Se hai il pollice verde, sai bene che dietro ogni singola pianta deve esserci una cura appropriata ed è per questo che ti suggeriremo come trattare le tue ortensie, affinché queste fioriscano e siano sempre rigogliose.

Il trucchetto dei giardinieri

Chi fa il giardiniere deve avere imparato a conoscere tutte le piante e a coglierne tutti i segreti. Per quanto riguarda l’ortensia, ad esempio, si crede che questa abbia bisogno di essere collocata accanto ad altre piante, per poter prosperare. Questo processo di coltivazione, che vede più piante assieme, per creare una sorta di equilibrio naturale, è detto consociazione. La qualità del terreno viene migliorata e questo permette alle piante di crescere più forti.

In particolare, ci sono tre piante che possono aiutare l’ortensia a sbocciare e splendere. La prima è l’azalea, che predilige un terreno ombreggiato, leggermente acido e ben drenato, proprio come le ortensie. Grazie a questo accostamento, potrai creare dei bellissimi effetti con i colori delle due piante, giocando con i contrati. Un’altra pianta funzionale per la crescita delle ortensie sono le felci, tra le più facili da curare, perché non hanno bisogno di molta attenzione. Non dimentichiamo, poi, i gerani perenni, con le stesse esigenze delle ortensie. Per avere il giardino dei tuoi sogni, basta solamente conoscere i trucchi giusti.