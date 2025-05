Orrore nel supermercato, “nel salume ci sono frammenti di…”, lanciato l’allarme: se lo avete comprato dovete riportarlo subito allo store

Allarme alimentare per questo prodotto che consumiamo spesso: attenzione se ce l’hai buttalo o consegnalo subito, non mangiarlo

Molto spesso i nostri lettori si trovano ad affrontare problemi che non avevano sicuramente tenuto in conto soprattutto per alcuni prodotti che spesso si trovano sulle nostre tavole. In questo articolo, vi esporremo un problema che potrebbe causare dei danni soprattutto se non si seguono bene le istruzioni: andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che lasciano il pubblico senza parole.

Se ami il buon cibo e la buona tavola e la condividi spesso con la tua famiglia, i tuoi cari e i tuoi bambini, devi essere sempre informato su quelle che possono essere i richiami alimentari e i ritiri di alcuni prodotti che possono far la differenza. Negli anni, infatti, siamo soliti informarvi se ci sono dei problemi e cosa non dovete affatto consumare per non danneggiare il vostro organismo e quello dei vostri cari.

Oggi, nella nostra società siamo sempre attenti al buon cibo e a quello che riguarda il fenomeno dei richiami e, proprio per questo, vi teniamo informati circa un prodotto ritirato dal mercato che possa fare la differenza.

Andiamo a vedere di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che cambiano tutto lo scenario.

Richiamo alimentare: non consumare questo prodotto

Molto spesso, come anticipato, il pubblico si ritrova di fronte a problemi che non aveva considerato soprattutto sul cibo che consuma frequentemente e che spesso è sulle loro tavole. Tra questi, infatti, vi informiamo di un richiamo precauzionale di un lotto relativo al salame stagionato a marchio Salame Ravanetti.

Il motivo di tale richiamo è dovuto alla possibile presenza di corpi estranei nel prodotto: in particolare, si tratta di frammenti di spugna. Non tutti lo sanno ma questo prodotto viene venduto in pezzi interi etichettati a peso variabile, con il numero di lotto 15-01-2025, corrispondente alla data di produzione.

Richiamo alimentare: ecco di che si tratta

Il salame stagionato richiamato è stato prodotto dall’azienda Salumificio Ravanetti & C. Srl che si trova in via I° Maggio 2, frazione di S. Michele di Tiorre, nel comune di Felino, in provincia di Parma.

Si raccomanda in via cautelativa di non consumare tale prodotto con il numero di lotto sopra indicato. Se siete in possesso del prodotto potete consegnarlo al supermercato o non mangiarlo.