Pane in cassetta, prima di comprarlo controlla l’etichetta: se leggi questo ingrediente rimettilo subito al suo posto

Presta più attenzione quando fai la spesa: lo scaffale del pane in cassetta può trarti in inganno ma solo se non leggi bene l’etichetta.

Quasi sempre, quando andiamo di fretta e non abbiamo molto tempo per fare la spesa tutti i giorni o per preparare delizie fatte in casa, dobbiamo ricorrere a cibo pronto. Dalle zuppe agli alimenti proteici, fino al pane, questa parte del supermercato risulta molto utile a parecchi di noi.

In particolare, il pane in cassetta è uno di quei cibi parecchio acquistati e parecchio utilizzati dagli italiani. C’è chi lo sostituisce al pane fresco o chi lo preferisce alle fette biscottate per la colazione. In ogni caso, ciò che è importante è la qualità degli ingredienti di cui il prodotto è composto.

Quando vai a fare la spesa, fai sempre attenzione alle etichette, perché queste potrebbero nascondere delle insidie. Da oggi in poi, acquistare del cibo buono e affidabile sarà più semplice. Ecco il pane in cassetta da comprare e quello da evitare.

Le indagini di Altroconsumo

Di recente, Altroconsumo, la società dalla parte dei consumatori, ha analizzato le diverse tipologie di pane in cassetta presente sugli scaffali dei supermercati italiani, giungendo a una conclusione. Tutto sta nel leggere l’etichetta e, una volta capito quali ingredienti prediligere, scegliere il prodotto che fa per te, evitando quelli che contengono sostanze poco gradevoli all’organismo.

Esaminando valori nutrizionali quali zuccheri, calorie, fibre, carboidrati, ma anche la presenza di additivi o di aromi sintetici, sono venuti fuori dei risultati interessanti. In particolare, alcuni marchi optano per l’olio d’oliva o per quello di girasole, andando dunque a ridurre gli acidi grassi saturi. Per non sbagliare, dovrai seguire queste indicazioni e imparare a scegliere il pane in cassetta migliore.

Il miglior pane in cassetta

La comodità del pane in cassetta è innegabile, ma occorre anche saper trovare quello che contiene ingredienti salutari, quali farina, lievito, acqua, sale e zucchero. La farina, solitamente, è di grano tenero e può essere integrale o bianca, a seconda delle esigenze e dei gusti. Per una scelta sana e di qualità, quando fai acquisti al supermercato, ti consigliamo di leggere attentamente l’etichetta.

Meglio optare per una lista breve e comprensibile, preferendo farine integrali e ingredienti di origine naturale. Tieni alla larga dalla tua tavola il pane in cassetta con additivi o conservanti, ma anche quelli con olio di palma, prediligendo quelli con olio d’oliva o di girasole.