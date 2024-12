Panettone di Natale: la ricetta per riciclarlo in vista di Capodanno | Un dolce gustoso ma semplice da preparare

Non gettare i dolci natalizi, possono essere usati per realizzare una prelibatezza: la ricetta ufficiale per una vera delizia

Il Natale è ormai passato e migliaia di persone sono in attesa di festeggiare la fine del 2024 e l’inizio di un nuovo anno di speranze e avventure.

In queste occasioni in cui ogni famiglia si riunisce per celebrare l’amore e la fiducia, si condividono attimi speciali con tradizioni tramandate nel corso delle generazioni.

L’allegria e la convivialità di questo periodo sono accompagnate da tavole ben bandite e da prelibatezze gastronomiche che caratterizzano la nazione.

Tra questi ci sono senza dubbio i tipici dolci come il pandoro o il panettone che occupano un ruolo cruciale nelle tradizioni natalizie.

Evita gli sprechi e crea nuove prelibatezze

Le festività natalizie sono ormai trascorse ed ora ci prepariamo a salutare il 2024 e festeggiare con speranza l’inizio di un nuovo anno. Ma cosa si può fare con tutti i dolci avanzati delle festività natalizie? Gettarli è sicuramente la scelta errata poichè possono essere utili per realizzare una vera e propria prelibatezza.

Il sito web “ricette.giallozafferano.it” propone una ricetta unica per realizzare il delizioso zuccotto di pandoro, ideale da offrire agli ospiti per Capodanno. Per prepararlo serviranno 200g di pandoro, 450g di ricotta vaccina, 1 arancia, 240g di cioccolato fondente, 140g di panna liquida e zucchero a velo.

Il dolce gustoso per Capodanno

Lo zuccotto di pandoro è una prelibatezza da mettere in tavola per Capodanno e per stupire i vostri ospiti con una ricetta indimenticabile. Per prepararlo è necessario iniziare dal ripieno: la ricotta deve essere ben scolata dal siero e per circa un’ora deve essere lasciata in frigorifero. Trascorso questo tempo, si possono incorporare 100g di zucchero a velo, la scorza d’arancia ed il cioccolato fondente tritato grossolanamente. Il ripieno può essere momentaneamente messo da parte e si può passare alla seconda fase, ovvero la preparazione del pandoro.

La prima fetta in cima al pandoro deve essere messa da parte poiché servirà in un secondo momento. Procedete, quindi, a tagliare 4 fette di circa 1 centimetro: le due centrali devono essere a loro volta divise a metà. L’ultima fetta, ovvero la più grande delle quattro, deve avere una forma circolare e potete utilizzare un coppapasta di 11,5cm. Ogni fetta deve essere posizionata in uno stampo da zuccotto e sul fondo si può inserire la prima parte del pandoro messa da parte in precedenza.

Dopo aver posizionato ogni fetta, si può versare il composto di ricotta da lasciar riposare in frigo per circa due ore. Infine, si deve capovolgere delicatamente lo zuccotto eliminando anche lo stampo. La superficie del pandoro si può spennellare con del succo d’arancia e ricoprire con del cioccolato fondente sciolto a bagnomaria.