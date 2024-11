Patate al forno, con questo metodo non ne bruci neanche una: il trucchetto degli chef stellati

La ricetta ufficiale per delle patate eccezionali: gli chef rivelano il trucco per renderle croccanti senza bruciarle

La gastronomia italiana è famosa nel mondo intero per la genuinità dei prodotti, ma anche per la versatilità delle materie prime.

Con dei semplici ingredienti, infatti, si possono realizzare moltissime prelibatezze in grado di conquistare il palato di chiunque.

Uno dei classici intramontabili della gastronomia nazionale sono le patate al forno. Si tratta di un contorno amato per la semplicità con cui viene preparato, ma anche per la sua versatilità.

Spesso, però, per donare la giusta croccantezza alle patate si finisce per bruciarle. Gli chef stellati hanno svelato dei trucchetti per renderle perfette e sempre deliziose.

Come ottenere delle patate al forno perfette

Le patate al forno rappresentano uno dei piatti tipici della gastronomia italiana ed è un contorno che si abbina perfettamente a qualunque prelibatezza. Il procedimento per prepararle è estremamente semplice, ma è bene adottare le giuste tecniche di cottura per renderle dorate, croccanti fuori e morbide all’interno.

Con pochissimi ingredienti si possono realizzare delle patate davvero eccezionali, senza la necessità di bollirle prima di passare in forno. Basta seguire alcuni piccoli consigli per ottenere un contorno prelibato e gustoso da abbinare a qualunque piatto di pesce o carne.

I consigli degli esperti per non bruciare le patate al forno

Per ottenere delle patate al forno dorate e croccanti basteranno solo 20 minuti e sarà fondamentale seguire alcuni piccoli trucchetti per non bruciarle. Come riporta il sito web “blog.giallozafferano.it“, il primo passaggio fondamentale consiste nello scegliere delle patate giuste, possibilmente quelle a pasta gialla che sono perfette per essere cotte al forno. Sarà necessario tagliarle a cubetti grandi per non farle seccare e per almeno 20 minuti dovranno restare a mollo in una bacinella d’acqua.

Questo procedimento è essenziale poichè le patate perderanno tutto l’amido e manterranno la loro consistenza. Nel corso di questi 20 minuti, l’acqua dovrà essere cambiata ripetutamente finchè non risulterà bianca. Completato questo iter importante, bisognerà asciugare accuratamente le patate e disporle in una teglia prestando attenzione a non sovrapporle. Si potrà procedere al condimento con abbondante olio extravergine, uno spicchio d’aglio, sale e rosmarino. Le patate dovranno essere cotte in forno statico a 180° per i primi 30 minuti. Trascorso questo tempo, si potrà alzare la temperatura a 200° e lasciarle cuocere per circa 10 minuti. Seguendo questi piccoli consigli, potrete assaporare delle gustose patate al forno croccanti all’esterno e morbide all’interno.