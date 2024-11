Pesce surgelato, non hai fatto in tempo a scongelarlo per la cena: con questo sistema risolvi tutto in pochi minuti

Il metodo efficace per scongelare il pesce e preparare una cena deliziosa: basta poco tempo per risolvere il problema

Il pesce è uno degli alimenti più salutari ed ideali per una dieta equilibrata. Ricco di vitamine e proprietà nutrienti, è un prodotto che non può mancare sulla nostra tavola.

Gli esperti di nutrizione consigliano di consumare questo prodotto almeno 2 o 3 volte a settimana per garantire il giusto apporto di sostanze benefiche per la nostra salute.

Il pesce fresco, però, non è sempre semplice da reperire e in tal caso si può optare per quello surgelato. Le proprietà nutrizionali sono le stesse ed i benefici sono assicurati.

“Le sue proprietà restano intatte anche se surgelato, perché viene scrupolosamente rispettata la catena del freddo, mantenendo sempre il prodotto a una temperatura di -18 °C“, sono le parole del Presidente IIAS riportate dal sito web “orogel.it“.

Il pesce deve essere scongelato correttamente

Come affermato dal Presidente IIAS, Vittorio Gagliardi, il pesce surgelato ha le stesse proprietà benefiche di quello fresco ed è prezioso per la salute. È ricco di macronutrienti come le proteine nobili e gli acidi grassi Omega 3, ma contiene anche vitamine indispensabili per l’organismo.

Il processo di surgelamento è molto rapido ed il pesce raggiunge immediatamente una temperatura di -18°C che non danneggia la sua struttura biologica. A fare la differenza è il procedimento di scongelamento che solitamente è riportato sulle etichette.

Il metodo efficace per scongelare il pesce

L’Istituto italiano alimenti surgelati (IIAS) consiglia di seguire sempre le istruzioni riportate sulle etichette per scongelare correttamente il pesce e non danneggiare le sue proprietà nutrienti. Generalmente i prodotti surgelati possono essere cotti direttamente in pentola o padella, come accade per i minestroni o le verdure. Tuttavia, per il pesce la procedura è differente e ci sono delle indicazioni ben precise da rispettare.

Il metodo più sicuro per non compromettere la qualità del pesce consiste nel scongelare il prodotto in frigorifero. Ci vorranno più di 8 ore per questo procedimento e può capitare di non avere tutto questo tempo a disposizione. Esiste infatti una soluzione last minute che può risolvere la situazione in pochi minuti e garantire una cena con i fiocchi. Come riporta il sito web “orogel.it“, basterà chiudere il pesce in un sacchetto di plastica ed immergerlo in acqua fredda per il tempo necessario. Dopo averlo scongelato, si può procedere alla cottura in forno o in padella a seconda delle preferenze.