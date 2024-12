Regali di Natale, grazie all’oroscopo non commetti errori: ecco quali comprare in base al segno zodiacale

Indeciso sugli ultimi pensierini da acquistare? Compra grazie alle rivelazioni delle stelle: ecco i regali perfetti per ciascun segno.

Non sempre è facile acquistare il giusto regalo di Natale per chi ci circonda. Se conosciamo bene la nostra famiglia stretta, non possiamo certo dire lo stesso per quanto riguarda, invece, parenti che vediamo poche volte l’anno.

Fortunatamente, ci vengono in soccorso direttamente le stelle. Grazie ad alcune caratteristiche comuni a chi è nato sotto lo stesso segno possiamo regalare l’oggetto perfetto.

Ecco quali sono i regali ideali per ogni segno: quest’anno non vedrai falsi ringraziamenti, né regali che saranno palesemente riciclati. Non buttare soldi: segui queste raccomandazioni.

Da regali beauty a esperienze con Smart Box: ecco il regalo perfetto per ogni segno

Partiamo, come di consueto, dall’Ariete. Chi nasce sotto questo segno è un perfetto connubio tra abitudinarietà e spirito libero. Tra i regali migliori c’è proprio un’esperienza: potreste pensare a un biglietto per un parco avventura. A seguire il Toro, che negli ultimi mesi è stato assai stressato: per chi è nato sotto questo segno, un pensiero gradito può essere una collezione di tisane, o, se volete spendere di più, un bel weekend in una Spa rilassante.

Il segno dei Gemelli sappiamo quanto spesso rappresenti una certa volubilità della persona. Di conseguenza, è bene non mettere paletti. Si consiglia un buono che può sfruttare come vuole presso una delle sue piattaforme preferite, che sia Zalando o Amazon.

Ad ognuno il suo regalo: fai centro quest’anno a Natale

Mentre per il Cancro è ideale un regalo vezzoso, come uno specchietto o un buon dopobarba, per il Leone lo stupore è la chiave: affascinalo con un regalo divertente, un gadget bizzarro o una maglietta con una scritta esilarante. Il segno della Vergine adorerà qualsiasi oggetto che serva a mettere ordine: da una custodia per gli occhiali con una bella trama a un portagioie compatto.

Alla Bilancia va il regalo del cuore: non dimenticare un bel biglietto e un pensiero personalizzato, che può essere un portachiavi o una maglietta. Invece, fai sciogliere lo Scorpione con un libretto fotografico sulla vostra amicizia o sulla sua vita, ne sarà entusiasta. Al Sagittario niente soprammobili: regali pensati ma pratici, che abbiano una funzione nella sua quotidianità. Per il Capricorno, un calendario per l’anno a venire è super, visto che lo usa per segnare tutti i suoi impegni. All’Aquario, una t-shirt o camicetta per alimentare il suo amore per lo stile impeccabile. Infine, ai Pesci una agenda: la sua ostilità alla tecnologia viene soddisfatta da una agenda dai colori sgargianti.