Revisione auto, la Motorizzazione la sospenderà con effetto immediato ai veicoli con questi difetti

Se circoli così le conseguenze per te saranno gravissime. La Motorizzazione non fa sconti

Prendersi cura della propria automobile non significa soltanto preservarne il valore economico, ma anche garantirne la sicurezza e l’efficienza nel tempo. La manutenzione di un veicolo è un aspetto fondamentale per chiunque possieda un’auto, poiché un controllo regolare previene guasti improvvisi, migliora le prestazioni e riduce il rischio di incidenti.

Ogni macchina, indipendentemente dal modello o dall’età, necessita di attenzioni costanti. La manutenzione ordinaria comprende operazioni come il cambio dell’olio motore, la sostituzione del filtro dell’aria, il controllo del livello dei liquidi e l’ispezione degli pneumatici.

Questi interventi permettono di mantenere l’auto efficiente e di prolungarne la durata. Non meno importante è la manutenzione straordinaria, che si rende necessaria in caso di guasti o usura di componenti fondamentali come freni, sospensioni o la batteria. Intervenire tempestivamente può evitare problemi più seri e costosi nel lungo periodo.

Oltre a garantire la sicurezza del conducente e dei passeggeri, una corretta manutenzione consente anche di risparmiare carburante. Un motore ben lubrificato e componenti in buono stato riducono gli sprechi e migliorano le prestazioni del veicolo. Inoltre, mantenere l’auto in condizioni ottimali riduce le emissioni di gas nocivi, contribuendo al rispetto dell’ambiente.

Una manutenzione obbligatoria

Un aspetto spesso trascurato, ma di fondamentale importanza, è la revisione periodica. La revisione dell’auto non è soltanto una misura di sicurezza, ma anche un obbligo di legge. Questo controllo periodico ha lo scopo di verificare che il veicolo sia in regola con le norme di sicurezza e ambientali.

In genere, la prima revisione deve essere effettuata dopo quattro anni dall’immatricolazione e successivamente ogni due anni.

Durante la revisione, vengono analizzati diversi aspetti dell’auto: lo stato dei freni, delle sospensioni, dell’impianto di illuminazione, la rumorosità del motore e il livello delle emissioni inquinanti. Qualora il veicolo non superasse la revisione, il proprietario è tenuto a effettuare le riparazioni necessarie e sottoporlo nuovamente al controllo entro un determinato periodo di tempo.

Fallo per bene o ti sospendono

La revisione è un impegno che ogni automobilista deve rispettare, non solo per evitare problemi meccanici, ma anche per non incorrere in sanzioni. Chi circola con un veicolo non revisionato rischia multe elevate e persino il fermo amministrativo del mezzo. Inoltre, in caso di incidente, un’auto non revisionata potrebbe creare problemi con l’assicurazione, che potrebbe rifiutarsi di coprire eventuali danni.

Se un’auto non supera la revisione, può ricevere due esiti diversi: ripetere o sospeso. Nel caso di ripetere, il veicolo presenta difetti che non costituiscono un pericolo immediato, ma che devono essere risolti entro 30 giorni. Durante questo periodo, l’auto può continuare a circolare, a patto che un’officina autorizzata certifichi l’avvenuta riparazione delle anomalie riscontrate. L’esito sospeso è invece più grave e indica che il veicolo presenta anomalie tali da renderlo pericoloso per la circolazione. In questo caso, l’auto non può più circolare se non per recarsi immediatamente in officina per le riparazioni necessarie.