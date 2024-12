Risparmia centinaia di euro con la lavastoviglie: ti basta fare il detersivo a casa tua | Necessari pochi ingredienti

Dì addio a tutti quei costosi detersivi e prodotti chimici per lavastoviglie: la vera svolta sta nel fai da te.

La lavastoviglie è un apparecchio domestico sempre più utilizzato. Scelto per ridurre gli sprechi d’acqua e per risparmiare tempo, questo elettrodomestico è presente nella maggior parte delle cucine ed è messo in funzione almeno una volta al giorno.

Se ci focalizziamo soltanto su questi fattori, è chiaro che la lavastoviglie sia sinonimo di grande risparmio, sia per la tasca che per il tempo materiale, ma occorre prendere in considerazione anche il fattore detersivo.

Difatti, coì come per la lavatrice, anche per la lavastoviglie c’è bisogno di un qualche prodotto che pulisca alla perfezione ciò che viene inserito all’interno.

Se vuoi risparmiare anche su questo fronte, dovresti provare a creare il tuo detersivo fai da te, con prodotti che puoi trovare facilmente in casa o che puoi acquistare a prezzi davvero bassi. Scopriamo insieme come fare.

Detersivo per lavastoviglie homemade

Ti stupirà sapere che creare un detersivo fai da te, per la lavastoviglie, è davvero in gioco da ragazzi. Sempre più persone si stanno convincendo del fatto che, per essere efficiente, un prodotto non deve essere necessariamente costoso. Alle volte, è proprio in ciò che non ti aspetti che puoi trovare la soluzione perfetta ai tuoi problemi.

In relazione al detersivo per lavastoviglie fatto in casa, avrai bisogno solamente di 1 bicchiere di bicarbonato di sodio, 1 bicchiere di soda da bucato, 1/2 bicchiere di sale fino, 1/2 bicchiere di acido citrico. Vediamo, ora, in che modo unire e lavorare tutti gli ingredienti, così da ottenere il detersivo perfetto.

Il procedimento per il detersivo fai da te

Prendi una ciotola e unisci tutti gli ingredienti, mescolandoli con un cucchiaio di legno. Servendoti di un colino, trasferisci tutto all’interno di un contenitore, cercando di sciogliere tutti gli eventuali grumi. Per ogni lavaggio, ti basterà un cucchiaio di detersivo. Nella vaschetta del brillantante, ti basterà versare aceto di vino bianco, o una soluzione creata con 15 grammi di acido citrico e 100 grammi di acqua a temperatura ambiente.

Sarà davvero semplice ottenere questo detersivo e ti basterà veramente poco. Paragonati a quei detersivi che si trovano sugli scaffali dei supermercati, quelli fatti in casa sono molto più sostenibili e molto più economici. Ti basterà provarli una volta per innamorarti di loro e della loro efficienza nella pulizia delle stoviglie.