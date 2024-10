Tazza: ti basta metterne una in questo elettrodomestico per migliorare le tue abitudini | Così tagli di netto la tua bolletta

Un trucco che necessita solo di una tazza: basta con gli sprechi, nessun acquisto inutile per un maggiore risparmio energetico.

Il risparmio energetico in questi ultimi anni è entrato a far parte di tante discussioni a causa del forte rialzo dei prezzi dal quale siamo stati travolti in più di una occasione.

Fortunatamente, nonostante la fine del mercato tutelato che era stato imposto dal nostro Governo, oggi ci sono varie strategie per evitare di ricevere bollette stellari.

Tra queste, ce ne è una piuttosto diffusa che consiste nel contribuire all’efficienza di un popolare elettrodomestico. Per realizzare questo obiettivo, oltre ad una certa attenzione costante, è possibile utilizzare una semplice tazza: ecco qual è il trucchetto che ha rivoluzionato la vita di tanti.

Basta una tazza – e il suo contenuto – per risparmiare

Se il mercato propone sempre più prodotti miracolosi per la manutenzione e la pulizia degli elettrodomestici, oggi proponiamo un metodo economico e semplice per mantenere l’efficienza di un elettrodomestico fondamentalmente identica al primo giorno. Parliamo della lavastoviglie, dispositivo molto diffuso, seppure non a livello della lavatrice, che già di per sé garantisce un risparmio in termini di acqua usata per il lavaggio.

Per fare sì che le nostre stoviglie vengano fuori sempre perfettamente pulite dalla lavastoviglie, non basta utilizzarla, ma è necessario anche mettere in atto delle operazioni per mantenere la stessa lavastoviglie pulita. Se non si presta attenzione, infatti, si rischia di ritrovarsi con piatti puliti solo a metà, o con fastidiosi aloni o residui di sporco nonostante il lavaggio. Pulire la lavastoviglie può sembrare una azione complessa, ma con questo trucchetto ci metterete pochissimo: ecco cos’altro serve oltre a una semplice tazza.

Come realizzare il trucchetto della tazza

Abbiamo varie alternative tra cui scegliere per eseguire a regola d’arte il trucco della tazza. Una volta scelta una tazza qualunque possiamo decidere se riempirla con uno dei seguenti ingredienti: aceto di mele, succo di limone o bicarbonato di sodio. Una volta riempita, basterà posizionare la tazza all’interno della lavastoviglie e avviare il lavaggio.

Questi tre ingredienti, infatti, contribuiscono a mantenere la lavastoviglie pulita e, di conseguenza, efficiente in tutti i suoi programmi, da quelli con maggiore dispendio energetico a quelli con dicitura “eco”. Il trucchetto può essere utilizzato una volta al mese. Grazie a questa piccola accortezza, economica in tutti i suoi componenti, avrete una lavastoviglie che non sprecherà energia inutilmente e non andrà, quindi, a pesare sulla bolletta dell’energia elettrica.