Tende, dopo averle lavate impieghi ore per eliminare tutte le pieghe: con questo trucco potrai dire addio al ferro da stiro

Ferro da stiro addio, per le tende non ti servirà mai più: contemporaneamente puoi salutare le pieghe fastidiose con questo trucchetto.

Il lavaggio delle tende della nostra abitazione è una operazione noiosa ma necessaria. Quando le tende sono pulite, infatti, queste sono in grado di trasformare le stanze, donando loro anche una fragranza irresistibile.

Il problema giunge, più che altro, nel post-lavaggio. Dopo l’asciugatura, infatti, ci ritroviamo a dover stirare le tende.

La stiratura delle tende, vista anche la loro ampiezza, è una faccenda davvero fastidiosa da portare a termine. Non serve più farlo se metti in pratica questi piccoli accorgimenti.

Tende “piastrate”? Non serve più se le tratti in questo modo

Se le nostre nonne tendevano a stirare anche le mutande, le nuove generazioni utilizzano in modo diverso il ferro da stiro. Se ne servono, infatti, solamente quando strettamente necessario. Questa nuova tendenza dipende dal fatto che la divisione dei ruoli in casa è assai mutata. Infatti, nella maggioranza dei casi, entrambe le persone che convivono in un nucleo familiare lavorano, visto che è necessario avere due stipendi per poter arrivare a fine mese.

Per tutti questi motivi, si rende necessario fare il possibile per evitare di svolgere faccende tutto sommato non fondamentali. Per evitare di stirare le tende basta applicare alcuni consigli mirati nel corso di lavaggio e asciugatura: ecco quali sono.

Il trucchetto per tende perfettamente lisce: tira fuori il ferro solo per le camicie

Possiamo consigliarvi come evitare di togliere gli anelli dalla tenda per lavarla. Bisogna staccare la tenda e inserirla, con tutti gli eventuali anelli, in una federa che dovrete fermare con un pezzo di spago o striscia di tessuto. Successivamente basterà inserire questo “pacchetto” all’interno della lavatrice. Per evitare di ottenere una tenda colma di pieghe, bisogna impostare un lavaggio a bassa temperatura e avere cura di non aver sovraccaricato il cestello.

Per quanto riguarda il sapone da usare, è bene versare una piccola quantità di polvere delicata per il bucato. Anche la centrifuga andrà impostata al livello più basso. Terminato il lavaggio, rimuovi le tende dalla federa e spiegale subito. A questo punto, invece di usare energia con l’asciugatrice, o fare mille passaggi stendendole all’esterno, basterà reinserire le tende nei loro binari o nel bastone. Le tende, quindi, si asciugheranno con tutto lo spazio possibile a disposizione, prive di pieghe e senza avere bisogno di ulteriori passaggi.