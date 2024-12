Trucco della lavatrice: con un solo tasto i tuoi capi tornano asciutti in poco tempo | L’umidità non sarà più un problema

Dimentica il problema dei panni umidi, perché questo metodo ti salverà: il trucco sta nella tua lavatrice, vieni a scoprirlo.

Siamo nel pieno della stagione invernale e, per molti, questi mesi sono i migliori dell’anno. Il periodo natalizio, le luci nelle città, l’atmosfera di famiglia e di amore che si respira in giro. Purtroppo, però, anche l’inverno ha i suoi pro e i suoi contro.

Colui che è solito occuparsi del bucato, in casa, sa bene quanto siano antipatiche quelle giornate senza sole, uggiose e umide, durante le quali gli indumenti non si asciugano mai.

Fare la lavatrice, dunque, in inverno, diventa quasi una scommessa. Prima di azionarne una, si controllano le previsioni del meteo, ma è l’umidità uno dei fattori più imprevedibili, che rovinano tutto.

Da oggi, però, dopo aver conosciuto questo trucchetto, non avrai più problemi del genere. Non dovrai più compromettere la freschezza dei tuoi capi e ritrovarti con un bucato maleodorante. Ecco cosa dovrai fare.

Combatti l’umidità del tuo bucato

Per far sì che i capi asciughino nel miglior modo possibile, ci sono diversi trucchetti e, tra questi, ce n’è uno che riguarda proprio il lavaggio stesso. Prima di scoprirlo, però, sappi che fa la differenza anche il modo in cui stendi il tuo bucato. Anche se fuori piove ed è umido, puoi creare l’ambiente perfetto anche dentro casa tua. Stendi i capi in una stanza ventilata, tenendo la finestra leggermente aperta, così da favorire la circolazione dell’aria. Inoltre, poiché l’umidità dell’esterno si rispecchia anche all’interno, serviti di alcune ciotole di riso, cibo noto per le sue proprietà cattura-umidità.

Il bucato deve essere posizionato su stendibiancheria abbastanza larghi da poter contenere tutti gli indumenti, così che questi non debbano stare ammassati. Ricorda, poi, di non coprirli con teli in plastica, perché questo materiale contribuirebbe a impedire il passaggio dell’aria e la creazione di cattivo odore. Ma, prima ancora di stendere il bucato, si deve passare dal lavaggio. Per questo, fai ben attenzione a ciò che devi selezionare sulla tua lavatrice.

Un bucato come mai prima ad ora

Prima ancora di stendere il tuo bucato, dovrai lavarlo e devi prestare attenzione a come farlo. Se vuoi dire addio all’umidità, dovrai impostare una centrifuga di almeno 1000/1200 giri al minuto, così da eliminare una quantità di acqua maggiore dai tessuti. Automaticamente, si accorceranno anche i tempi di asciugatura.

Per i tessuti più spessi, puoi eseguire una doppia centrifuga. Un altro trucchetto poco conosciuto è quello di aggiungere, durante la centrifuga, asciugamani asciutti, che sappiano catturare l’acqua in eccesso e assorbire l’umidità dei capi. Chiaramente, a seconda del materiale dell’indumento da lavare, dovrai trovare il programma e l’impostazione adatto, così da rispettarlo.