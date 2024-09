Tutti stanno bevendo il caffè con l’aggiunta di questo ingrediente ma non è sempre consigliato | In questi casi rischi di stare malissimo

Un bizzarro ingrediente che molti stanno iniziando ad aggiungere al proprio caffè nasconde un rischio per la salute di alcuni consumatori.

Il caffè corretto è una abitudine che alcuni hanno e consiste nel mettere all’interno della propria tazzina del caffè dell’alcool, il tipo di bevanda può essere scelta in base al gusto di ciascuno.

In questo periodo, però, si sta sviluppando una versione bizzarra del caffè corretto, una bizzarria che consiste nella scelta dell’ingrediente da aggiungere: stiamo parlando del cosiddetto bulletproof coffee, che si sta sempre più diffondendo.

Questa pratica consiste nell’aggiunta di un ingrediente che sia una fonte di grassi energetici per assumere qualcosa che dia una spinta in più al proprio caffè soprattutto mattutino. Alcuni, come il cantante Jovanotti, mettono del burro, mentre pare che la maggioranza inserisca dell’olio di oliva nel caffè.

Quando si sviluppano questo tipo di tendenze, comunque, l’unica cosa da fare per comprendere se si tratti di una moda salutare o nociva è rivolgersi a degli esperti del settore che possano guidarci.

Caffè bulletproof con olio d’oliva, parla l’esperta

Ad aiutarci nel vederci più chiaro in merito a questa abitudine sono le parole rilasciate ad Health dalla dietista Vandana Sheth, che specifica: “il bulletproof coffee si usa solitamente al posto della colazione come bevanda ad alto contenuto di grassi”.

Parafrasando quanto detto dalla dietista, bisogna considerare che non ci sono evidenze scientifiche che indicano effetti benefici da parte della miscela composta da caffè e olio di oliva. Non vi sono nemmeno evidenze, comunque, di effetti negativi: senza dubbio l’utilizzo dell’olio di oliva rispetto al burro è migliore per quanto riguarda il controllo del livello di colesterolo.

Caffè e olio di oliva: le controindicazioni per stomaci deboli

Bisogna tenere presente, comunque, che l’assunzione di questa bevanda potrebbe causare problemi di stomaco e intestinali a causa degli effetti combinati di olio e caffè. Se siete deboli di stomaco, forse è meglio scegliere altre bevande: il mix delle due cose potrebbe causare reflusso gastroesofageo, come spiegato da Vandana Sheth.

Un altro aspetto potenzialmente negativo da considerare è la questione delle calorie: l’olio di oliva, infatti, è assai calorico, pertanto è necessario tenere presente il proprio stato fisico e, se si sta seguendo per qualche motivo un regime alimentare, è bene considerare il contenuto di calorie di questo ingrediente. Insomma, i benefici e gli svantaggi sono davvero soggettivi: se non avete particolari patologie, potreste provare ad assumere un caffè bulletproof e vedere come va.