10 Beste Online Casinos in Deutschland 2026 Seit 1995

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Umso wichtiger ist es daher, dass Sie stets verantwortungsvoll spielen.

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Großer, zufriedener Kundenstamm

Die Merkur Spielhalle bietet ihre Spiele nicht nur im Internet, sondern auch vor Ort in klassischen Spielhallen an. Zudem gelten die sogenannte 5-Sekunden-Regel zwischen den Drehungen sowie regelmäßige Spielpausen. Neben regelmäßigen Kontrollen der Betreiber ist die GGL auch für die Ausstellung offizieller, deutscher Lizenzen zuständig.