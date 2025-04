“1800 euro se vi piace il verde”, la Meloni ha deciso di premiarvi per questo | È il suo regalo di pasqua posticipato

Il regalo di Pasqua di Giorgia Meloni per tutti gli amanti del verde: quasi 2.000 euro per te, scopri se puoi approfittarne ora.

Un regalo non dovrebbe farsi attendere, ma questo non si può certo rifiutare.

Si tratta, infatti, di un presente di ben 1800 euro, una cifra che supera lo stipendio di tantissimi nel nostro Paese.

A ideare questa sorpresa di Pasqua è proprio il Governo Meloni, che intende premiare i pollici verdi.

Ecco come funziona: per averlo ti basta amare alla follia il verde, non aspettare a richiederlo subito.

Ami il verde? Allora ti spettano quasi 2.000 euro, a decretarlo il Governo a guida Giorgia Meloni

Questo presente appena successivo a Pasqua, in realtà, altro non è che uno dei numerosi bonus che ultimamente il Governo ha messo in campo per tentare di risollevare il Paese e il suo popolo. La situazione economica di tanti in Italia, infatti, non è esattamente al massimo. Per questo, almeno in genere, i bonus economici sono riservati a quanti si trovino in certe difficoltà economiche e non riescano a coprire le spese fondamentali come quelle relative al carrello della spesa o alle bollette.

Questa volta, però, stiamo parlando di un bonus un po’ diverso dal solito: il bonus verde. Lo abbiamo visto già “all’opera” nel 2024, e doveva essere accessibile fino al 31 dicembre di quell’anno. A quanto pare, invece, ancora oggi è possibile accedere a questo bonus, che ha anche, in un certo senso, funzione di incentivo. Ecco come funziona e chi può ottenerlo, solo alcuni requisiti te lo permettono.

Il bonus verde è destinato a proprietari di immobili con giardini e terrazze, visto che rientrano nella normativa tutti i lavori di manutenzione che riguardano aree private scoperte allestite come fossero un giardino. L’importo del bonus può raggiungere un massimo di 1.800 euro e non è pensato per chi è in difficoltà, ma per coloro che si occupano di aree private scoperte tipo giardini che contribuiscono a creare una buona immagine cittadina pubblica.

Il bonus, comunque, prevede che il contribuente anticipi la spesa rispetto alla manutenzione straordinaria delle aree verdi. Attualmente, comunque, il bacino di chi può ottenere questo bonus si è ristretto. Per quanto riguarda il 2025, infatti, possono fruire del bonus verde coloro che hanno sostenuto spese di sistemazioni delle aree verdi di proprietà nel 2024.