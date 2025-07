3 isole NON AFFOLLATE da visitare: l’estate 2025 la trascorrerai in totale relax

Scopri dove trascorrere un’estate da favola, in luoghi di pace assoluta: queste sono le isole da non perdere assolutamente.

Anche se l’estate sta volando e tu non hai ancora prenotato la vacanza, questo consiglio potrebbe svoltarti la giornata.

Chissà quante volte avrai sognato di staccare la spina, di volare verso un luogo in cui poterti riconciliare con te stesso, ma la possibilità di andare incontro a folle di turisti di ha frenato.

Ecco, organizzando il tuo viaggio verso una di queste tre isole, il relax e la pace saranno garantiti. Non sono luoghi affollati e sono perfette per chi sogna un’estate all’insegna della calma.

Le mete più gettonate

Quando parliamo di vacanze e di isole, probabilmente, ce ne sono alcune che saltano alla mente più di altre. Capri, Santorini, ma anche Sicilia o Sardegna, si confermano essere le destinazioni più scelte da turisti provenienti da ogni parte del mondo. La loro fama le precede e le rende note ovunque. Questa, però, può essere un’arma a doppio taglio, perché chi prenota una vacanza in questi luoghi deve aspettarsi di ritrovarsi nel mezzo della folla.

Anche se la moda riguarda anche il settore del turismo, dovresti tenere conto del tipo di viaggio che cerchi davvero. Se non ami la confusione, ti sconsigliamo di prenotare presso quelle mete conosciute da tutti e super gettonate. Piuttosto, cerca luoghi isolati, meno noti, che conservano la loro unicità, proprio come queste tre isole.

Bellezze mondiali

Per una vacanza in totale relax, scegli una tra queste tre isole: Procida, Citera, Ouessant. La prima, ovviamente, si trova in Italia e appartiene al golfo di Napoli. Qui, si può respirare la vera aria delle isole, di quelle vere, non di quelle alla moda. Procida è un luogo abitato, dove non si pensa a come poter conquistare la gente, ma si cerca un modo per rimanere autentici, per distinguersi tra la folla. Puoi muoverti a piedi o in bici, dimenticando il caos cittadino e i clacson delle auto in corsa. La vita corre lenta e ti lascia assaporare quella spensieratezza che, forse, dopo una certa si tende a perdere.

Un’altra isola da non perdere, se cerchi una meta con meno calca, è Citera. Si trova in Grecia ma, in confronto alle sue vicine di casa, come Santorini o Mykonos, è molto meno nota. Forse, però, è proprio questo a renderla speciale. Ci vivono solo poche migliaia di persone e puoi trovare spiagge caratteristiche, villaggi bianchi, pezzi di storia. Non dimentichiamoci, poi, di Ouessant, l’isola della Francia, che regala emozioni a chiunque la visiti. Parliamo di un’isola ruvida, battuta dal vento, piena di fari, scogliere e di una pace magica.