Serena Autieri: qual è il suo segreto per avere una forma fisica perfetta dopo i 40 anni

Scopri come Serena Autieri riesca ad avere un fisico anche oltre i 40 anni: queste sono le buone abitudini che dovresti prendere.

Serena Autieri è una delle attrici di maggiore successo. La donna, poi, è anche cantante e conduttrice televisiva, il che la rende ancora più formidabile.

Di una bellezza unica, pura e quasi angelica, l’Autieri conserva quel fascino che fa invidia anche alle ventenni. Nonostante abbia più di 40 anni, l’attrice mostra ancora un fisico da urlo.

Ma, qual è il segreto per la sua forma fisica perfetta? Scopriamolo insieme.

Un fisico da star

La donna ha due occhi incantevoli, un sorriso smagliante e un fisico da star. La sua bellezza, nel tempo, l’avrà di certo aiutata, ma è grazie al suo talento se è riuscita a farso strada e a ottenere grandi soddisfazioni, in ambito lavorativo. Ma, le soddisfazioni non sono certo mancate neanche dal punto di vista personale. L’attrice, infatti, ha una bellissima famiglia. Nel 2010, è convolata a nozze con il manager Enrico Griselli, mentre, nel 2013, è nata la sua prima figlia, Giulia Tosca.

Nel corso della sua carriera, è stata il volto di tantissimi film e fiction rinomate, ma è stata anche la voce di una delle principesse moderne più amate, Elsa, protagonista di Frozen. La sua voce è soave, limpida e armonica, così come armonica è la sua forma fisica. Ogni forma è al suo posto e tutto fa pensare che Serena Autieri dedichi parecchio tempo alla cura di se stessa.

Le dritte di Serena

Per l’Autieri, lo sport e il movimento sono di fondamentale importanza. L’attrice ha trovato un fantastico modo per unire l’utile al dilettevole, staccando la spina e ricaricando le energie, ma mantenendosi anche in forma. Infatti, ha svelato che il suo segreto per un fisico da urlo sono le passeggiate in montagna. Nei luoghi incontaminati, dove la natura regna e il caos scompare, Serena ama ritrovare la pace interiore e praticare un po’ di sana attività fisica.

In particolare, da qualche tempo a questa parte, la donna pratica il forest bathing, una tecnica di immersione nella natura che aiuta a ridurre lo stress e a migliorare la salute dei polmoni. Con diverse ore di escursione, tra i sentieri più tortuosi, l’attrice si dà da fare e mette in moto tutti i muscoli del suo corpo. Ma, se d’estate preferisce il trekking alle tante altre attività fisiche, in inverno ama lo sci di fondo, una disciplina nella quale viene richiesta parecchia concentrazione e determinazione, qualità che di certo non mancano alla bella Autieri.