Bicarbonato in Lavatrice: ecco cosa succede realmente se lo metti

Il bicarbonato diventa utile anche nei lavaggi: scopri come utilizzarlo e quali effetti reali provoca sul tuo bucato.

Da qualche anno a questa parte, in tema di pulizie casalinghe e faccende domestiche, hanno preso sempre più piede gli ingredienti naturali.

Per venire incontro alla salute dell’ambiente e salvaguardare i nostri risparmi, utilizzare prodotti che troviamo già in casa, per pulire, è una scelta saggia.

In particolare, il bicarbonato si dimostra essere uno dei più gettonati, perché utile in diversi ambiti e per diversi scopi. Ad esempio, se usato in lavatrice, accade proprio questo.

I vantaggi del bicarbonato

Quando dobbiamo pulire casa, abbiamo bisogno di tantissimi tipi di prodotti, ognuno dei quali specifici per una certa zona o per ottenere un determinato risultato. Con un po’ di furbizia e di astuzia, però, potresti sostituire i detergenti chimici con ingredienti naturali, migliori dal punto di vista dell’impatto ambientale e molto più economici in termini di acquisto.

Il bicarbonato è uno di quelli maggiormente utilizzati, perché possiede tantissime caratteristiche utili da sfruttare in casa, come il potere sbiancante, l’assorbimento degli odori. Per questo, viene usato sia in cucina, che in bagno e, persino, in lavatrice. Ovviamente, così come tutti i prodotti, anche il bicarbonato deve essere dosato con moderazione. Specie in lavatrice, non devi esagerare. Se vuoi che questo diventi il miglior alleato per il bucato perfetto, segui queste indicazioni e scopri quali sono tutti i benefici che puoi trarre dal suo utilizzo.

Bicarbonato e bucato: la combo perfetta

Se non hai mai provato a utilizzare il bicarbonato in lavatrice, è tempo di rimediare. Questo ingrediente assorbe e neutralizza le molecole che causano gli odori sgradevoli. Così, aggiungendone un cucchiaio all’interno del cestello o nella vaschetta del detersivo, potrai eliminare tutti i cattivi odori che potrebbero provenire dal tuo bucato. Inoltre, il bicarbonato rende gli indumenti anche più morbidi e setosi al tatto, svolgendo il ruolo di un classico ammorbidente, ma avendo un basso impatto ambientale rispetto ai detergenti chimici. Il bicarbonato, infatti, non inquina l’acqua e non rilascia sostanze nocive nell’ambiente. Ma, non finisce qui, perché questo è ideale anche per rimuovere le macchie difficili e i residui di sporco.

Ha un effetto sbiancante sui capi ed è anche in grado di migliorare lo stato della lavatrice, perché l’aiuta a mantenerla pulita e contribuisce a sciogliere i resti dei detersivi, che si accumulano nel cestello e nei tubi. Nonostante tutte le sue qualità, il bicarbonato va utilizzato con accortezza, perché potrebbe danneggiare tessuti delicati, come seta e lana. Tuttavia, il bicarbonato rimane una perfetta soluzione per i tuoi lavaggi, specie per chi soffre di allergie e ha la pelle sensibile.